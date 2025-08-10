中職／朱迦恩生涯首支場內全壘打 獅隊中止本季最長5連敗

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊近況陷入低潮，今天終於在高雄澄清湖球場改運，和台鋼雄鷹隊苦戰3小時43分，以10：7獲勝，不但逃過3連戰遭橫掃，更終止本季最長5連敗，9棒朱迦恩出現兩支安打、被保送兩次，包括生涯首支場內全壘打，本季首次獲選單場MVP。

獅隊1局下展開首波攻勢，前3棒林佳緯、蘇智傑、林安可連續揮出安打攻下1分，4棒陳鏞基高飛犧牲打再下一城，取得2：0領先。

雄鷹2局上立刻反攻，魔鷹獲保送後，郭阜林、吳明鴻、林家鋐都揮出安打，攻下兩分追平比數。

獅隊2局下再靠朱迦恩二壘打、林家緯安打攻下1分，但雄鷹緊咬不放，3局上曾子祐揮出三壘打，再靠吳念庭安打護送得分，追成3：3。

兩隊攻勢不斷，獅隊3局下陳重羽觸身球、朱迦恩獲保送，林佳緯出現單場第3安，再度攻下打點，幫助球隊超前1分，雄鷹先發投手投3.2局失4分退場。

獅隊推出郭俊麟登板先發，投球表現也不穩定，投4局失3分被換掉，本季繼續停在2敗，還未進帳勝投；獅隊中繼投手鍾允華5局上被曾子祐、吳念庭連揮安打，再保送魔鷹形成滿壘，接著王柏融揮出二壘滾地球，加上陳重廷傳球失誤，雄鷹攻下兩分，又以5：4領先。

雄鷹第2任投手許峻暘也失靈，5局下保送林安可，接著潘傑楷揮出二壘打、陳重廷內野滾地球攻下第1分，陳聖平、陳重羽連續安打再得兩分，獅隊又以7：5逆轉戰局，許峻暘吞下本季首敗。

這場馬拉松大戰，雙方不斷得分，獅隊6、7局下再得3分，雄鷹雖在7局上進帳兩分，但牛棚一直出問題，李欣穎、謝葆錡都有失分紀錄；獅隊一共動用7名投手，聯手守住勝利，辛俊昇投1.2局無失分，拿到本季首勝，陳韻文第13次救援成功。

