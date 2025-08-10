中職／本季3勝都獲MVP 曹祐齊：我隊友很強

味全龍隊曹祐齊堪稱「MVP製造機」，今天以5局無失分演出拿下本季第3勝，也是第3座單場MVP，賽後他對於自己的表現仍有些不滿意，反而稱讚隊友「我隊友很強，前面就打下分數」。

曹祐齊今年在龍隊爆滿的先發輪值中排在後段，一軍登板時間並不固定，至今8場一軍先發取得3勝2敗，3場勝投都獲選單場MVP。

總教練葉君璋指出，曹祐齊今天的表現比之前更好，無論是尾勁、控制能力都是，只不過下周因為要拉上洋投龍聖，還是會先讓曹祐齊下去二軍，「看洋將表現得怎麼樣。」

曹祐齊今天面對樂天桃猿隊，先發5局投70球，被敲2支安打無失分，葉總也指出，因曹祐齊已經有段時間沒有先發，今天原本設定80球退場，5局投完已經70球，加上中場休息、續投也可能只能再丟2打者等考量，乾脆換投。

曹祐齊上次一軍登板已是7月6日，中間曾到二軍投了兩場，他也坦言確實不是很好調整，「上去一時間有點陌生，第3、4局之間注意力有點不集中，像是春訓要準備開季的感覺，但這也不可避免，有遇到下雨跳過輪值，就是持續把自己準備好。」

不過今天前4局曹祐齊完全沒讓對手上壘，他也說：「這比較像是我的比賽，對方積極攻擊、我丟得球數也比較少，但之後也有1局出現狀況（5局被敲2支安打），還是要把自己做好。」