中職／首度與陳子豪同場轟 朱育賢：他的甦醒對我們有幫助

味全龍隊在自由球員市場補進的兩門大砲陳子豪、朱育賢，今天首度同場開轟，總教練葉君璋認為，熟悉球隊跟固定棒次可能有影響，朱育賢也認為陳子豪確實承擔滿多壓力，「他的甦醒對我們來說一定是有幫助。」

龍隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，陳子豪在4局上敲出的陽春砲成為勝利打點，只不過今天之前僅敲出2轟，在對戰猿隊的系列賽中窺見長打火力復甦，8日單場2長打，今天則從黃子鵬手中敲出突破僵局的陽春砲，這三場合計12打數5安打。

朱育賢今天也在7局上開轟，這是兩人加盟後首次同場開轟，總教練葉君璋表示，兩人有慢慢熟悉球隊，「棒次固定下來可能影響也滿大，之前會看對戰去安排，現在不管對戰，他們知道都要做好準備。」

龍隊最近5場比賽都固定先發打序，也繳出4勝1敗的成績，葉君璋表示，接下來球員如果沒有身體狀況，基本上都會固定，但也要考慮這周都在大巨蛋出賽，對體能消耗少一些，下周開始在室外球場，「疲勞感會比較清楚。」

朱育賢認為，今天陳子豪的那發全壘打很關鍵，拉抬球隊整體氣勢，後面持續得分也製造對手壓力，「這段時間他也承受滿多壓力，就是不斷去鼓勵，幫助他找回自己的手感，這對我們下半季是重要。」

朱育賢認為兩人就是互相交流、學習，「他站上去還是有壓迫感，上壘率還是名列前茅，不會因為狀況好壞，流失這個狀態，這點值得向他學習，互相學習成長，就是一個好的團隊。」