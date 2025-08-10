快訊

中職／首度與陳子豪同場轟 朱育賢：他的甦醒對我們有幫助

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影
味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影

味全龍隊在自由球員市場補進的兩門大砲陳子豪朱育賢，今天首度同場開轟，總教練葉君璋認為，熟悉球隊跟固定棒次可能有影響，朱育賢也認為陳子豪確實承擔滿多壓力，「他的甦醒對我們來說一定是有幫助。」

龍隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，陳子豪在4局上敲出的陽春砲成為勝利打點，只不過今天之前僅敲出2轟，在對戰猿隊的系列賽中窺見長打火力復甦，8日單場2長打，今天則從黃子鵬手中敲出突破僵局的陽春砲，這三場合計12打數5安打。

朱育賢今天也在7局上開轟，這是兩人加盟後首次同場開轟，總教練葉君璋表示，兩人有慢慢熟悉球隊，「棒次固定下來可能影響也滿大，之前會看對戰去安排，現在不管對戰，他們知道都要做好準備。」

龍隊最近5場比賽都固定先發打序，也繳出4勝1敗的成績，葉君璋表示，接下來球員如果沒有身體狀況，基本上都會固定，但也要考慮這周都在大巨蛋出賽，對體能消耗少一些，下周開始在室外球場，「疲勞感會比較清楚。」

朱育賢認為，今天陳子豪的那發全壘打很關鍵，拉抬球隊整體氣勢，後面持續得分也製造對手壓力，「這段時間他也承受滿多壓力，就是不斷去鼓勵，幫助他找回自己的手感，這對我們下半季是重要。」

朱育賢認為兩人就是互相交流、學習，「他站上去還是有壓迫感，上壘率還是名列前茅，不會因為狀況好壞，流失這個狀態，這點值得向他學習，互相學習成長，就是一個好的團隊。」

相關新聞

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

近期有媒體報導，一對男女因與岳姓女子有債務糾紛，反而跑到球場要求哥哥岳東華還錢，岳東華、岳少華、岳政華今天透過經紀公司秉...

中職／FA雙龍砲首度同場轟 曹祐齊5局壓制龍勝猿

味全龍隊從自由球員市場（FA）挖來的兩門大砲在今天首次同場開轟，陳子豪在4局上敲出先馳得點的陽春砲，7局上朱育賢開轟也締...

中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

味全龍隊朱育賢今天棒打前東家，7局上對樂天桃猿隊敲出的陽春砲，也是本季第10轟，讓他超越林智勝，締造新人年起連續10年雙...

中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬

樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開...

中職／「恐怖9棒」林政華改打2棒 古久保透露背後考量

才剛獲得「恐怖9棒」名號，林政華今天改當樂天桃猿隊先發第2棒，總教練古久保健二解釋，「想要把打擊更穩定的人選排在中間棒次...

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

日本火腿隊20歲台灣投手孫易磊重返一軍，確定明天下午1點在福岡巨蛋登板對決軟銀隊，將是首次扛起先發任務；他表示，昨天練球...

