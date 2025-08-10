快訊

中職／林智勝眼前破紀錄 朱育賢：他是精神領袖

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒例行賽10日在台北大巨蛋進行，由樂天桃猿交手味全龍，7局上，龍隊朱育賢（圖）敲出陽春砲。中央社
味全龍隊朱育賢今天在7局上的陽春砲，讓他締造新人年起連續10季雙位數全壘打的中職新紀錄，原紀錄保持人林智勝就在一旁獻上擁抱並說聲恭喜，朱育賢說：「很開心今天在他眼前破這個紀錄。」

朱育賢自2016年首次在一軍出賽，連續9季都在一軍繳出單季10轟以上成績，今年轉戰龍隊後也在今天敲出本季第10轟，他在賽後表示：「知道有這個紀錄，今年一開始沒這麼順，每年都是一樣，不斷地去調整。」

中職原本紀錄是林智勝的新人年起連9季雙位數全壘打，朱育賢轉隊後兩位前猿將又變成隊友，朱育賢說：「滿開心今天達成，又是在賢拜的最後一年。這段低潮的時間，賢拜也給我滿多鼓勵跟幫助，每次有狀況，他都會提點我們學弟。」

朱育賢對於林智勝的印象就是精神領袖，特別是上半季龍隊連敗時，林智勝一下場就頻頻敲安，帶動球隊的氣勢，朱育賢說：「他沒下場的時候依舊做足準備，渲染我們學弟，希望我們也能慢慢扮演起這樣的角色，每個人扛起責任去幫助球隊。」

而中職的連續球季雙位數全壘打紀錄是張泰山的連15季，被問到有沒有意願挑戰時，朱育賢倒吸了一口氣，「眼前的先過完吧，紀錄都會有後輩去打破，我就是盡自己最大努力打出成績，讓球迷進場看球有一些期待，維持這種想法，把自己能力發揮到最大，幫助球隊。」

中職 朱育賢 林智勝

