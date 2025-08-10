快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／FA雙龍砲首度同場轟 曹祐齊5局壓制龍勝猿

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手曹祐齊。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手曹祐齊。記者侯永全／攝影

味全龍隊從自由球員市場（FA）挖來的兩門大砲在今天首次同場開轟，陳子豪在4局上敲出先馳得點的陽春砲，7局上朱育賢開轟也締造新人年起連續10季雙位數全壘打的中職新紀錄，龍隊終場就以6：2擊敗樂天桃猿隊。

陳子豪加入龍隊後被視為是重要補強，只不過今天之前僅敲出2轟，在對戰猿隊的系列賽中窺見長打火力復甦跡象，8日敲出加入龍隊後的首次單場2長打，今天則從黃子鵬手中敲出突破僵局的陽春砲，這三場合計12打數5安打。

朱育賢則是昨天單場3打點成為球隊勝利功臣，也獲選單場MVP，今天更是在7局上從賴胤豪手中敲出陽春砲，幫球隊將領先擴大到4：0。

朱育賢同樣剛加入龍隊，依舊保持穩定輸出，這一轟是本季第10轟，延續新人年起連10季雙位數全壘打，超越原本林智勝保有的新人年起連9季雙位數全壘打紀錄，而中職連續雙位數全壘打紀錄則是張泰山保有的連15季。

而龍隊先發投手曹祐齊前4局完全壓制猿隊打線，沒有讓任何一個人上壘，直到5局下1出局才被林承飛敲出第1支安打，雖然後來又被余德龍敲安，但他仍順利抓下2個出局數力保不失，總計以70球投完5局，被敲2支安打，另有3次三振無保送，沒有失分。

龍隊在9局上靠吉力吉撈．鞏冠的適時安打追加2分，而9局下猿隊則是林泓育在一、二壘有人時的安打得到第1分，2出局後余德龍的安打也追加1分，但仍停在4分差。

味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影
味全龍隊陳子豪。記者侯永全／攝影
味全龍隊朱育賢今天開轟，締造新人年起連續10季雙位數全壘打紀錄。記者侯永全／攝影
味全龍隊朱育賢今天開轟，締造新人年起連續10季雙位數全壘打紀錄。記者侯永全／攝影

朱育賢

延伸閱讀

中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

中職／朱育賢關鍵兩安 龍力退桃猿

中職／棒打威能帝有攻略 朱育賢離題讚林智平超猛體態

中職／打線固定下來收3勝1敗 葉總醒悟實驗室讓選手不好調整

相關新聞

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

近期有媒體報導，一對男女因與岳姓女子有債務糾紛，反而跑到球場要求哥哥岳東華還錢，岳東華、岳少華、岳政華今天透過經紀公司秉...

中職／FA雙龍砲首度同場轟 曹祐齊5局壓制龍勝猿

味全龍隊從自由球員市場（FA）挖來的兩門大砲在今天首次同場開轟，陳子豪在4局上敲出先馳得點的陽春砲，7局上朱育賢開轟也締...

中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

味全龍隊朱育賢今天棒打前東家，7局上對樂天桃猿隊敲出的陽春砲，也是本季第10轟，讓他超越林智勝，締造新人年起連續10年雙...

中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬

樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開...

中職／「恐怖9棒」林政華改打2棒 古久保透露背後考量

才剛獲得「恐怖9棒」名號，林政華今天改當樂天桃猿隊先發第2棒，總教練古久保健二解釋，「想要把打擊更穩定的人選排在中間棒次...

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

日本火腿隊20歲台灣投手孫易磊重返一軍，確定明天下午1點在福岡巨蛋登板對決軟銀隊，將是首次扛起先發任務；他表示，昨天練球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。