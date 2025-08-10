聽新聞
中職／FA雙龍砲首度同場轟 曹祐齊5局壓制龍勝猿
味全龍隊從自由球員市場（FA）挖來的兩門大砲在今天首次同場開轟，陳子豪在4局上敲出先馳得點的陽春砲，7局上朱育賢開轟也締造新人年起連續10季雙位數全壘打的中職新紀錄，龍隊終場就以6：2擊敗樂天桃猿隊。
陳子豪加入龍隊後被視為是重要補強，只不過今天之前僅敲出2轟，在對戰猿隊的系列賽中窺見長打火力復甦跡象，8日敲出加入龍隊後的首次單場2長打，今天則從黃子鵬手中敲出突破僵局的陽春砲，這三場合計12打數5安打。
朱育賢則是昨天單場3打點成為球隊勝利功臣，也獲選單場MVP，今天更是在7局上從賴胤豪手中敲出陽春砲，幫球隊將領先擴大到4：0。
朱育賢同樣剛加入龍隊，依舊保持穩定輸出，這一轟是本季第10轟，延續新人年起連10季雙位數全壘打，超越原本林智勝保有的新人年起連9季雙位數全壘打紀錄，而中職連續雙位數全壘打紀錄則是張泰山保有的連15季。
而龍隊先發投手曹祐齊前4局完全壓制猿隊打線，沒有讓任何一個人上壘，直到5局下1出局才被林承飛敲出第1支安打，雖然後來又被余德龍敲安，但他仍順利抓下2個出局數力保不失，總計以70球投完5局，被敲2支安打，另有3次三振無保送，沒有失分。
龍隊在9局上靠吉力吉撈．鞏冠的適時安打追加2分，而9局下猿隊則是林泓育在一、二壘有人時的安打得到第1分，2出局後余德龍的安打也追加1分，但仍停在4分差。
