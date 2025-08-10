快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，吸引近2萬人進場。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，吸引近2萬人進場。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開出2萬票房的球團，但仍寫下隊史在大巨蛋的新紀錄。

桃猿隊史例行賽最高票房是2016年9月18日的陳金鋒引退賽，在桃園球場吸引20052人；去年大巨蛋啟用後，猿隊在此舉辦的前三場比賽最高是13706人，今年4月兩場比賽也在1萬出頭。

8月8日開始猿隊再次挑戰大巨蛋，三天票房分別是10156、18802跟今天的19671人，後面兩天雖然有「響樂趴」、軍公教贈票的加持，仍未能挑戰2萬人的隊史紀錄。

本季大巨蛋主場人數表。圖為AI生成
本季大巨蛋主場人數表。圖為AI生成

統一獅 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

中職／桃猿新人許賀捷偶像是陳晨威：會轟又很快

中職／林智勝引退系列賽11日全面開賣 台北市民有優惠

中職／軍公教朋友力挺！桃猿「響樂趴」吹響1萬8802人

相關新聞

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

近期有媒體報導，一對男女因與岳姓女子有債務糾紛，反而跑到球場要求哥哥岳東華還錢，岳東華、岳少華、岳政華今天透過經紀公司秉...

中職／FA雙龍砲首度同場轟 曹祐齊5局壓制龍勝猿

味全龍隊從自由球員市場（FA）挖來的兩門大砲在今天首次同場開轟，陳子豪在4局上敲出先馳得點的陽春砲，7局上朱育賢開轟也締...

中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

味全龍隊朱育賢今天棒打前東家，7局上對樂天桃猿隊敲出的陽春砲，也是本季第10轟，讓他超越林智勝，締造新人年起連續10年雙...

中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬

樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開...

中職／「恐怖9棒」林政華改打2棒 古久保透露背後考量

才剛獲得「恐怖9棒」名號，林政華今天改當樂天桃猿隊先發第2棒，總教練古久保健二解釋，「想要把打擊更穩定的人選排在中間棒次...

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

日本火腿隊20歲台灣投手孫易磊重返一軍，確定明天下午1點在福岡巨蛋登板對決軟銀隊，將是首次扛起先發任務；他表示，昨天練球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。