中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬

樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開出2萬票房的球團，但仍寫下隊史在大巨蛋的新紀錄。

桃猿隊史例行賽最高票房是2016年9月18日的陳金鋒引退賽，在桃園球場吸引20052人；去年大巨蛋啟用後，猿隊在此舉辦的前三場比賽最高是13706人，今年4月兩場比賽也在1萬出頭。

8月8日開始猿隊再次挑戰大巨蛋，三天票房分別是10156、18802跟今天的19671人，後面兩天雖然有「響樂趴」、軍公教贈票的加持，仍未能挑戰2萬人的隊史紀錄。