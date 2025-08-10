聽新聞
0:00 / 0:00
中職／19671人進場！軍公教都來了 猿隊大巨蛋未能破2萬
樂天桃猿隊進駐台北大巨蛋的三連戰最終日，今天票房開出19671人，還差一步無法跨越「2萬大關」，仍是至今唯一未在大巨蛋開出2萬票房的球團，但仍寫下隊史在大巨蛋的新紀錄。
桃猿隊史例行賽最高票房是2016年9月18日的陳金鋒引退賽，在桃園球場吸引20052人；去年大巨蛋啟用後，猿隊在此舉辦的前三場比賽最高是13706人，今年4月兩場比賽也在1萬出頭。
8月8日開始猿隊再次挑戰大巨蛋，三天票房分別是10156、18802跟今天的19671人，後面兩天雖然有「響樂趴」、軍公教贈票的加持，仍未能挑戰2萬人的隊史紀錄。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言