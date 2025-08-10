中職／朱育賢棒打前東家 寫新人年起連10季雙位數轟神紀錄

味全龍隊朱育賢今天棒打前東家，7局上對樂天桃猿隊敲出的陽春砲，也是本季第10轟，讓他超越林智勝，締造新人年起連續10年雙位數全壘打的中職新紀錄，其中有9年都效力猿隊。

朱育賢去年成為自由球員後轉戰龍隊，今天賽前累積9轟，只有1轟是從猿隊投手手中敲出，今天7局上從賴胤豪手中敲出右外野的陽春砲，締造自2016年首次在一軍出賽的球季以來，連續10季都敲出10轟以上的史上新紀錄。

中職原本新人年起連續雙位數全壘打紀錄是林智勝所保有，林智勝從2004年效力LaNew熊隊時，連續9季敲出雙位數全壘打，2022年後轉戰龍隊至今也累積到了304轟的史上全壘打王紀錄，今年球季後林智勝將退休。

中職連續球季雙位數全壘打最長紀錄則是張泰山，從1998年到2012年的連續15個球季，期間效力過味全龍、興農牛、統一獅，而他的新人年球季在1996年敲出16轟，只可惜隔年僅9轟，差1轟就可寫下新人年起連續17球季雙位數全壘打的神紀錄。