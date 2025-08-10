中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
岳家三兄弟中信兄弟岳政華（左）、岳東華（中）與富邦悍將岳少華（右）。聯合報系資料照
岳家三兄弟中信兄弟岳政華（左）、岳東華（中）與富邦悍將岳少華（右）。聯合報系資料照

近期有媒體報導，一對男女因與岳姓女子有債務糾紛，反而跑到球場要求哥哥岳東華還錢，岳東華、岳少華、岳政華今天透過經紀公司秉初運動娛樂發表聲明，過去數年妹妹在外借款時曾冒用兄弟名義，希望外界勿再騷擾，讓三兄弟能專注場上。

日前有媒體報導，今年5月7日，中信兄弟在台中洲際棒球場迎戰統一獅，賽前一名偕姓男子與林姓女子聲稱與岳姓女子有房租糾紛，岳女要他們找「哥哥」中信兄弟球員岳東華、岳政華處理，2人就跑到球場用擴音器大喊「岳東華還錢！」驚動警方到場。

秉初運動娛樂代為發表聲明指出，近期媒體報導提及有關「岳東華妹妹債務」一事，過去妹妹對外借款曾出於親情考量，多次協助處理債務，但情況持續未改善，也強調成年人借貸行為屬於個人責任，希望外界勿再私訊騷擾家人。

岳東華、岳少華、岳政華聯合聲明如下：

針對近期媒體報導，提及有關「岳東華妹妹債務」一事，在此說明如下，於過去幾年間，妹妹數度對外借款，並在過程中冒用兄弟之間的名義，家人過去曾出於親情考量，多次協助處理部分債務，也努力溝通希望下不為例，但情況持續未能改善。

故特此說明：依據我國法律，成年人之間的借貸行為屬於個人責任，除非事先有書面擔保或連帶保證，其他家人並不需承擔償還義務。換言之，任何以本人或兄弟們名義對外進行的借貸，若非經本人親自簽字或授權，皆屬其個人行為，與本人及兄弟們無涉。

感謝各界的關心與支持，也懇請大家在面對任何借貸邀約時，務必審慎評估、查證真偽，以避免不必要的誤會與損失。

也請外界不要再私訊騷擾其他家人，讓我們三兄弟能專注於球場上，繼續以最好的表現回報球迷的鼓勵與厚愛，再次感謝大家的理解與體諒。

岳東華、岳少華、岳政華

