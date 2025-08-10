中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

近期有媒體報導，一對男女因與岳姓女子有債務糾紛，反而跑到球場要求哥哥岳東華還錢，岳東華、岳少華、岳政華今天透過經紀公司秉初運動娛樂發表聲明，過去數年妹妹在外借款時曾冒用兄弟名義，希望外界勿再騷擾，讓三兄弟能專注場上。

日前有媒體報導，今年5月7日，中信兄弟在台中洲際棒球場迎戰統一獅，賽前一名偕姓男子與林姓女子聲稱與岳姓女子有房租糾紛，岳女要他們找「哥哥」中信兄弟球員岳東華、岳政華處理，2人就跑到球場用擴音器大喊「岳東華還錢！」驚動警方到場。

秉初運動娛樂代為發表聲明指出，近期媒體報導提及有關「岳東華妹妹債務」一事，過去妹妹對外借款曾出於親情考量，多次協助處理債務，但情況持續未改善，也強調成年人借貸行為屬於個人責任，希望外界勿再私訊騷擾家人。