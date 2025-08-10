快訊

日職／王彥程二軍7局優質先發 最速151公里奪第8勝

中央社／ 台北10日電
王彥程。 王彥程IG(資料照)
王彥程。 王彥程IG(資料照)

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍對Oisix新潟天鵝之皇隊登板，投7局失2分、最快球速151公里，優質先發率隊以6比2搶勝，拿下個人本季第8勝。

日職二軍例行賽樂天隊今天由台灣24歲左投王彥程先發，王彥程1局上讓對手3上3下，2局上雖有投出保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上2人出局後被敲出首支安打為二壘打、讓對手站上得點圈，接著三振抓到該局第3個出局數、穩守不失分。

王彥程前6局展現壓制力，僅被敲出2支安打，直到7局上1人出局後被大川陽大敲出安打、投出四壞保送後，先被永澤蓮士敲安失掉1分，再被山田和敲安、因高飛犧牲打再掉1分。

王彥程今天總計用92球投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速151公里，球隊6比2領先時退場，樂天隊順利搶勝，王彥程拿下勝投、賽後防禦率3.48。

王彥程 樂天金鷲

日職／孫易磊備戰一軍初先發 請教伊藤大海滑球和策略

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

中職／鄭浩均5局好投、高宇杰3打點助兄弟穩龍頭 悍將8月陷泥淖

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

中職／「恐怖9棒」林政華改打2棒 古久保透露背後考量

才剛獲得「恐怖9棒」名號，林政華今天改當樂天桃猿隊先發第2棒，總教練古久保健二解釋，「想要把打擊更穩定的人選排在中間棒次...

日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

日本火腿隊20歲台灣投手孫易磊重返一軍，確定明天下午1點在福岡巨蛋登板對決軟銀隊，將是首次扛起先發任務；他表示，昨天練球...

中職／桃猿新人許賀捷偶像是陳晨威：會轟又很快

樂天桃猿隊本月8日宣布簽下今年選秀第二指名、內野手許賀捷，昨天他就開始在一軍隨隊，許賀捷透露，自己的偶像是陳晨威，「想成...

日職／孫易磊備戰一軍初先發 請教伊藤大海滑球和策略

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲投手孫易磊將於11日生涯一軍初先發，他表示，這次跟先發投手群一起練習，感覺較不同，並向隊友...

中職／鄭浩均5局好投、高宇杰3打點助兄弟穩龍頭 悍將8月陷泥淖

中信兄弟隊今天靠著先發投手鄭浩均5局無失分好投、高宇杰2安3打點，以8：0擊敗富邦悍將隊，在台鋼雄鷹逼近後穩住下半季龍頭...

中職／打線固定下來收3勝1敗 葉總醒悟實驗室讓選手不好調整

味全龍隊今天在比賽後段突圍，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，本季首見連4戰維持相同打線，目前打下3勝1敗，總教練葉君璋賽後也...

