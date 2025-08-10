聽新聞
0:00 / 0:00
日職／王彥程二軍7局優質先發 最速151公里奪第8勝
旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍對Oisix新潟天鵝之皇隊登板，投7局失2分、最快球速151公里，優質先發率隊以6比2搶勝，拿下個人本季第8勝。
日職二軍例行賽樂天隊今天由台灣24歲左投王彥程先發，王彥程1局上讓對手3上3下，2局上雖有投出保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上2人出局後被敲出首支安打為二壘打、讓對手站上得點圈，接著三振抓到該局第3個出局數、穩守不失分。
王彥程前6局展現壓制力，僅被敲出2支安打，直到7局上1人出局後被大川陽大敲出安打、投出四壞保送後，先被永澤蓮士敲安失掉1分，再被山田和敲安、因高飛犧牲打再掉1分。
王彥程今天總計用92球投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速151公里，球隊6比2領先時退場，樂天隊順利搶勝，王彥程拿下勝投、賽後防禦率3.48。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言