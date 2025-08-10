日職／王彥程二軍7局優質先發 最速151公里奪第8勝

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍對Oisix新潟天鵝之皇隊登板，投7局失2分、最快球速151公里，優質先發率隊以6比2搶勝，拿下個人本季第8勝。

日職二軍例行賽樂天隊今天由台灣24歲左投王彥程先發，王彥程1局上讓對手3上3下，2局上雖有投出保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上2人出局後被敲出首支安打為二壘打、讓對手站上得點圈，接著三振抓到該局第3個出局數、穩守不失分。

王彥程前6局展現壓制力，僅被敲出2支安打，直到7局上1人出局後被大川陽大敲出安打、投出四壞保送後，先被永澤蓮士敲安失掉1分，再被山田和敲安、因高飛犧牲打再掉1分。

王彥程今天總計用92球投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速151公里，球隊6比2領先時退場，樂天隊順利搶勝，王彥程拿下勝投、賽後防禦率3.48。