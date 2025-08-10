甲子園／廣陵高校涉嚴重霸凌事件 校方主動放棄比賽資格

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）正如火如荼進行中，但來自廣島縣的代表隊廣陵高校，今（10）日卻臨時宣布退賽。此舉源於近期社群媒體揭露該校棒球部涉及嚴重霸凌事件，最終校方決定主動承擔責任，放棄比賽資格。

廣陵高校在7日的首輪比賽中，以3比1擊敗北海道北部代表旭川志峯，原訂14日第2輪迎戰三重縣代表津田學園。隨著退賽決定，大會宣布津田學園直接以不戰勝晉級。

廣陵高校校長堀正和當天在兵庫縣西宮市召開記者會，兩度鞠躬致歉，表示：「對於造成各界的困擾與擔憂，我深感抱歉。我們已向大會遞交退賽申請並獲得同意。」他強調，儘管社群平台上流傳的部分內容與事實不符，但校方選擇嚴肅看待事件，將徹底檢討並改變指導體制，並全力防止類似情況再度發生。

此外，堀正和也宣布辭去廣島縣高等學校野球聯盟副會長一職，以示負責。至於球隊監督中井哲之的去留，則尚未有定案，但他已同意在調查期間暫時退出指導工作。

旭川志峯與廣陵首戰結束後，部分球員未依慣例與對手握手，場上禮儀動作也引發討論。圖截自影片

多家日媒報導指出，這起霸凌事件早在2024年底便浮出檯面。校方經涉案學生供述得知，4名二年級棒球部員曾在不同時間對一名一年級學弟施以包括抓住衣領施壓等暴力行為。受害學生已於今年3月底轉學離隊。雖然家屬指稱另有2名學生涉案，但調查未發現具體不當行為。

4名涉案學生已向受害者道歉，校方於事發後主動通報廣島縣高野連，最終日本高野連在3月裁定對學校嚴重警告，涉案球員則被禁賽一個月。

值得一提的是，在廣陵首戰結束後，場上禮儀動作也引發討論。當時雙方列隊鞠躬致意，但旭川志峯部分球員未依慣例與對手握手，便直接返回休息區。

此舉被部分觀眾解讀為對廣陵霸凌醜聞的抗議，也有人認為是個人情緒選擇，並非不尊重對手。不過，也有聲音批評此行為失禮，強調即便存在爭議，賽場上的基本禮儀仍應被尊重。