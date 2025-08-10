中職／不敢想進步獎 張閔勛只想贏球當「超級捕手」

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊打者張閔勛。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊打者張閔勛。記者陳正興／攝影

中職球季進入下半季，個人年度獎項進入競爭階段，最佳進步獎的候選人中，樂天桃猿張閔勛、林政華的進步都被注意到了，張閔勛不想先去考慮獎項，目標放在幫助球隊贏球，因為這才是「超級捕手」的本分。

張閔勛生涯單季最多是70場出賽，今年已經累積63場，但打擊率卻維持在3成09的高檔，跟生涯平均的打擊率2成30有著不小差距。

猿隊前面3場張閔勛都沒先發，因為下背部有些緊繃，今天也是板凳待命，不過賽前還在外野進行衝刺練習，顯示已無大礙，張閔勛認為，自己一直都會把握時間加緊練習，這也是今年成績能夠上揚的原因之一。

「自己沒有做什麼改變，練習都是一樣的。」張閔勛說：「只是這三年比較有固定在一軍，對於比賽節奏、情境的理解變得更好，表現才有比較穩定。」

雖然在一軍已經累積10年出賽，但張閔勛猶如「大齡新人」，前5年合計一軍僅出賽48場，到2021年才開始慢慢在一軍找到一席之地，但今年的表現已讓他成為進步獎討論人選之一。

「還早啦，還有40場，一場一場打。」張閔勛說：「得獎我是不敢想，不過大家都在說超級捕手，對我來說，能夠幫球隊贏球就是超級捕手，自己該做的不是只有打擊，守備也是。」

隊友林政華從生涯0轟變為單季8轟，進步幅度也很驚人，張閔勛認為，林政華的運動能力本來就很好，今年身體練得更強壯後，加上去年在一軍的經驗才有這樣的成果，「很替他開心，我們外野人滿多的，他能夠成為一員很開心。」

猿隊目前9勝10敗1和在下半季排名第四，全年勝率則與味全龍隊並列第四，張閔勛坦言，球隊最近狀況沒有那麼穩定，「戰績比較膠著，就看有沒有機會提升全年戰績，進入季後挑戰賽。」

中職 張閔勛 樂天桃猿

