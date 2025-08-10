快訊

中職／桃猿新人許賀捷偶像是陳晨威：會轟又很快

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊新簽約的許賀捷先在一軍隨隊兩天，隨後到二軍報到。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊新簽約的許賀捷先在一軍隨隊兩天，隨後到二軍報到。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊本月8日宣布簽下今年選秀第二指名、內野手許賀捷，昨天他就開始在一軍隨隊，許賀捷透露，自己的偶像是陳晨威，「想成為像他這樣的選手。」

許賀捷還沒簽約前就曾先到猿隊一軍練習，他透露，中間因為全運會的關係離開，現在又回來，這兩天在一軍，之後就要到嘉義的二軍報到，這段期間也有遇到總教練古久保健二，「他跟我說要加油，叫我趕快上來一軍。」

跟學生時期的練習相比，許賀捷認為一軍光是賽前打擊練習的量就多滿多，「要熟悉一下。」在大巨蛋打球也是特別體驗，「很舒服，第一次吹冷氣打球，之前都在觀眾席看，自己下來練習很棒。」

陳晨威。記者余承翰／攝影
陳晨威。記者余承翰／攝影

雖然是剛加入球隊，但許賀捷認為隊內氣氛很好，「學長人都很好，會來找我聊天，我比較內向一點。」不過許賀捷也會主動向同為內野手的馮健庭討教，「因為他坐我旁邊，問他一、二軍投手的差異。」

要挑戰職棒舞台，許賀捷認為自己的優勢在於速度，偶像正是有著「光速神威」稱號的陳晨威，「喜歡他的打擊跟速度，能夠打全壘打，速度又很快，他的速度應該比較快，我要想辦法跟他一樣。」

