中職／「恐怖9棒」林政華改打2棒 古久保透露背後考量
才剛獲得「恐怖9棒」名號，林政華今天改當樂天桃猿隊先發第2棒，總教練古久保健二解釋，「想要把打擊更穩定的人選排在中間棒次。」
林政華今年球季主要擔任第9棒，在這個棒次打了134打數敲出6轟、21分打點，打擊率2成99，擔任第2棒則是44打數、1轟、4分打點，打擊率2成50。
古久保健二指出，本來有考慮讓林政華擔任第1棒，因為陳晨威最近狀況不是那麼理想，「一瞬間有想過，主要是想把狀況好的往前排。目前雖然常讓他擔任第9棒，但未來是希望他能擔任第2棒的人選，看他了不了解第2棒的工作。」
猿隊最近三場捕手位置都交給宋嘉翔先發，而非原本主戰的張閔勛，古久保健二透露，因為近期投手在壘上有人時的動作有點慢，「對手速度都滿快的，希望用嘉翔的臂力去補足這一塊。」
嚴宏鈞去年因十字韌帶動刀，今年在二軍也累積15場出賽，今天開始在一軍隨隊，古久保健二表示，目前還沒有歸隊的時間表，但今天是想確認他的狀況。」
