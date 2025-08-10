世運會／第二面獎牌來了！龍舟八人座200公尺奪銅

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華龍舟隊奪下八人座公開組200公尺銅牌。圖／中華奧會提供（資料照）
中華代表團在2025成都第12屆世界運動會的第2面獎牌出爐，早上龍舟八人座公開組200公尺決賽，中華隊以47秒27奪下銅牌，是前天武術好手劉菖閔在男子南拳南棍全能奪銅牌後的再一面獎牌。

今天早上進行公開組200公尺、500公尺和2000公尺決賽，率先登場的200公尺在陰雨綿延下展開，由李郡霖、林聖儒、莊英杰、陳子賢、簡證嚴、周智偉、陳樂恩、劉人毓、周靖庭、殷琬婷、吳暐婷和菈后・苡婭組成的中華隊，以47秒27獲得第三名。

金牌由印尼隊以45秒79奪下，銀牌由泰國隊以46秒32帶走。

中華隊接續在十人座2000公尺追逐賽決賽再挑戰獎牌，可惜9分29秒04只排在10支隊伍中的第7位，沒能再登頒獎台。

烏克蘭隊以9分19秒87奪下金牌，印尼隊以9分22秒43摘銀，西班牙隊以9分23秒84獲得銅牌。

