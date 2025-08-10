日職／孫易磊備戰一軍初先發 請教伊藤大海滑球和策略

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲投手孫易磊將於11日生涯一軍初先發，他表示，這次跟先發投手群一起練習，感覺較不同，並向隊友伊藤大海請教對戰注意事項和滑球握法。

孫易磊5日向一軍報到，將於11日在福岡巨蛋，先發對戰福岡軟銀鷹隊。透過經紀公司的訪問，他分享收到升一軍消息時的狀況，他表示，練球前，習慣先在休息室喝喝水，翻譯跟他說：「有件重要事情要跟你說」，他就知道應該是要升上一軍。

此次上一軍任務不同，將是首度先發出賽，孫易磊坦言，一開始有點緊張，但到了福岡之後，感覺就沒什麼不同了；這次上一軍都跟著先發投手群一起練習，是比較不一樣的地方，有些時間的安排、訓練的內容都是第一次做。

孫易磊也分享和伊藤大海的交流，主要是請教他，包括對軟銀先發有沒有需要注意的地方、哪些打者要比較注意，還有請教滑球的握法。此外，孫易磊與隊友達孝太互動也多，且都是搭達孝太的車去球場。

孫易磊並向球迷喊話，日職一軍生涯首場先發，希望大家有時間可以收看比賽，如果有能到現場的球迷也很感謝，他會好好加油。