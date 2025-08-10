中職／林智勝引退系列賽11日全面開賣 台北市民有優惠

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊為林智勝舉辦的引退系列賽，8月11日門票全面開賣。圖／味全龍隊提供
林智勝引退系列賽還沒開打，票房熱度已先引爆！味全龍球團先後開放季票會員與狂龍軍會員優先購票，短短兩日便賣出破萬張門票，多個熱門區域瞬間秒殺，社群討論聲量持續飆升，再次展現大師兄無可取代的影響力與號召力。

「31CONIC智勝一擊」引退系列賽將於9月5日到7日在台北大巨蛋登場，三日分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」為主軸，串連大師兄橫跨三個世代、超過20年的傳奇篇章。球迷搶票的熱情，不僅是為了見證史上唯一突破300轟的全壘打王，更是要與林智勝在這三天一起將這份榮耀深刻封存。

味全龍身為台北市的主場球隊，特別與市民朋友共享這份感動與榮耀。9月5日場次仍適用大巨蛋平日台北市民專屬購票優惠，設籍台北市的市民透過味全龍售票網購買平日場次門票，入場出示身分證件即可享半票優惠（內野熱區／內野本後熱區不適用）。

此外，球迷可鎖定味全龍Instagram官方帳號（@wdragons_baseball），每日推出「林智勝引退系列賽倒數日記」，帶大家走進大師兄的日常，短影音中笑料與感動交織，陪伴球迷一路迎接傳奇時刻。

味全龍球團提醒，全台球迷鎖定8月11日中午12:00，「味全龍售票網」全面開放購票。無論你是一路支持大師兄的忠實球迷，或是渴望現場見證傳奇的朋友，這都是親身參與歷史、見證傳奇的唯一機會。

