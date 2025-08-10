日職／孫易磊被翻譯告知有重要的事 透露首次登板先發心情

日本火腿隊20歲台灣投手孫易磊重返一軍，確定明天下午1點在福岡巨蛋登板對決軟銀隊，將是首次扛起先發任務；他表示，昨天練球前被翻譯告知「有重要的事跟你講」，得知將登板先發的消息。

孫易磊透露，習慣一個人先到球場，正在休息室喝水時，翻譯告知有重要的事，一問之下知道「上去了」，希望球迷明天有時間看一下電視轉播，也謝謝會到現場看球的人，自己會好好加油。

日本明天是國定假日，因此周一安排比賽，所有球隊全部出賽，孫易磊將在火腿、軟銀隊3連戰最後一戰擔任先發投手，他說：「有請教伊藤大海（隊上11勝投手）怎麼投，問了滑球握法，還有對付打者該注意之處。」

孫易磊將在福岡巨蛋登板先發對決軟銀隊。圖／悍創運動行銷提供

孫易磊目前出賽7場都是後援身分，戰績4中繼1救援成功、防禦率2.57，最後一次出賽是6月10日；他表示，回到一軍一開始有些緊張，現在到球場沒什麼感覺了，和先發投手一起練球比較不一樣，不管時間、練習都是第1次。