快訊

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追到台南逮人！48小時火速偵破

背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／棒打威能帝有攻略 朱育賢離題讚林智平超猛體態

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊朱育賢擊出兩支關鍵致勝安打，貢獻三分打點。記者侯永全／攝影
龍隊朱育賢擊出兩支關鍵致勝安打，貢獻三分打點。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，朱育賢單場雙安、貢獻3分打點，面對上一場登板繳出極完美好投的威能帝，朱育賢透露來自教練給的攻略法則，就是積極攻擊，「球數落後，在攻擊他的話反而會被牽著走。」

朱育賢此役的3分打點，先是第3局面對威能帝，龍隊靠1安打、2保送攻占滿壘，朱育賢第1球就出棒，安打掃回兩分，一度超前戰局；牛棚把關的8局上，兩軍2：2平手局面，朱育賢第8局的安打再掃回超前分。

龍隊本周固定打線後，「朱朱寶貝」朱育賢4戰合計15打數敲出8安打，貢獻6分打點，打擊率高達0.533。

談到面對猿隊強投威能帝，朱育賢指出，「賽前教練就有說，他前一場丟得完美，積極攻擊，其實球數落後在攻擊他的話反而會被牽著走，不如在前面如果有設定到就積極攻擊。」但他也自謙是滿幸運的安打。

猿隊7局下其實有先攻破的機會，一、三壘有人時推出昨天敲出三分砲的林智平代打，結果打向一壘的平飛球正好進入朱育賢手套。

朱育賢談到這個打席卻是先離題讚揚起林智平的認真，「我覺得他的心態真的值得學習、成為一個榜樣，好幾年沒有穩定出賽，這幾年機會出現，每次上來都可以創造無限可能，這是他厲害的地方，也是我們需要學習的。他真的是一個滿認真的選手，看他的體態來說，40歲的學長，可以保持這樣，比年輕選手更精實，這一定要下很大功夫才有可能，堅持下來等待機會，當機會來時掌握住。」

朱育賢 威能帝 味全龍 林智平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／打線固定下來收3勝1敗 葉總醒悟實驗室讓選手不好調整

中職／林智平代打建功 樂天桃猿追平反超奪勝

中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

中職／有力氣！林智平代打追平砲、林政華超前轟 桃猿3連勝

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／壽星雙響砲！魔鷹寫下中職36年來首見超狂紀錄

8月9日生日的魔鷹今天用全壘打幫自己慶生，對上統一獅隊先在3局上敲出陽春砲，7局上又轟出兩分砲，幫助台鋼雄鷹擴大到8：0...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／朱育賢關鍵兩安 龍力退桃猿

樂天桃猿今晚在大巨蛋主場與味全龍進行三連戰的第二場賽事，龍隊第三棒朱育賢四打數，擊出兩支關鍵致勝安打，貢獻三分打點，第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。