中職／棒打威能帝有攻略 朱育賢離題讚林智平超猛體態

味全龍隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，朱育賢單場雙安、貢獻3分打點，面對上一場登板繳出極完美好投的威能帝，朱育賢透露來自教練給的攻略法則，就是積極攻擊，「球數落後，在攻擊他的話反而會被牽著走。」

朱育賢此役的3分打點，先是第3局面對威能帝，龍隊靠1安打、2保送攻占滿壘，朱育賢第1球就出棒，安打掃回兩分，一度超前戰局；牛棚把關的8局上，兩軍2：2平手局面，朱育賢第8局的安打再掃回超前分。

龍隊本周固定打線後，「朱朱寶貝」朱育賢4戰合計15打數敲出8安打，貢獻6分打點，打擊率高達0.533。

談到面對猿隊強投威能帝，朱育賢指出，「賽前教練就有說，他前一場丟得完美，積極攻擊，其實球數落後在攻擊他的話反而會被牽著走，不如在前面如果有設定到就積極攻擊。」但他也自謙是滿幸運的安打。

猿隊7局下其實有先攻破的機會，一、三壘有人時推出昨天敲出三分砲的林智平代打，結果打向一壘的平飛球正好進入朱育賢手套。

朱育賢談到這個打席卻是先離題讚揚起林智平的認真，「我覺得他的心態真的值得學習、成為一個榜樣，好幾年沒有穩定出賽，這幾年機會出現，每次上來都可以創造無限可能，這是他厲害的地方，也是我們需要學習的。他真的是一個滿認真的選手，看他的體態來說，40歲的學長，可以保持這樣，比年輕選手更精實，這一定要下很大功夫才有可能，堅持下來等待機會，當機會來時掌握住。」