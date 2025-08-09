中職／打線固定下來收3勝1敗 葉總醒悟實驗室讓選手不好調整

味全龍隊今天在比賽後段突圍，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，本季首見連4戰維持相同打線，目前打下3勝1敗，總教練葉君璋賽後也透露自己的醒悟，先前的打線變變變忽略選手調整問題，「後來想想讓他們好好去表現就好，盡量減少變動。」

兩隊先發投手都繳出優質先發，猿隊威能帝投7局僅被敲3安打，失分出現在第3局，龍隊靠1安打、2保送攻占滿壘，朱育賢的安打一棒掃回兩分。伍鐸則是6局失2分收工，先是第2局余德龍、宋嘉翔兩支二壘打串連攻下1分，第4局余德龍安打、馬傑森不死三振上壘，林政華打向游擊方向的滾地球，張政禹處理不及，被跑出一支內野安打，猿隊跑回分數。

兩隊以2：2進入牛棚戰，呂詠臻把關8局上，一登板連續9顆壞球，保送曾聖安、郭天信，再被李凱威、朱育賢敲出安打，讓龍隊攻下超前分，呂詠臻面對4人次都沒解決，最終留下0.0局投球被敲2安打、2保送丟掉2分。

龍隊9局上前兩位打者張政禹、全浩瑋再敲安打，推進二、三壘有人後，郭天信以高飛犧牲打追加分數。

龍隊在本周以前，打線維持連兩場一樣只出現兩次，分別是6月22及24日、7月4及5日，場場大搬風的打線掀起不少討論，連球迷都形容是「小葉實驗室」。然而進入本周後，4場比賽都維持同一條打線，打下3勝1敗，成效不差。

葉君璋透露：「之前會看比較多數據，像是對戰，某些情況來說這樣好像比較有效率，但有時候也忘記選手沒有很好調整。」他說現在的先發九棒，就是一開始設定的人選，今天確實也有考量像郭天信、吉力吉撈．鞏冠近況不佳，本來考慮變動，「後來想想沒關係，他們自己要知道怎麼把狀況調整回來。」