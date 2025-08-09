快訊

中職／鄭浩均5局好投、高宇杰3打點助兄弟穩龍頭 悍將8月陷泥淖

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天靠著先發投手鄭浩均5局無失分好投、高宇杰2安3打點，以8：0擊敗富邦悍將隊，在台鋼雄鷹逼近後穩住下半季龍頭位置、拉開半場勝差；悍將則是在7月7勝7敗後，進入8月吞下2勝4敗，從7月26日的下半季第一掉到第五。

鄭浩均在8月3日「我不是歌手」與PS女孩冼迪琦深情合唱後，今天登板表現也深受球迷關注，這5局雖然因為1次四壞、3次觸身球還有1次安打，局局讓對手上壘，但都沒有釀成失分，投出3次三振，防禦率下修到1.34。

最終鄭浩均投了71球在5局結束後退場，今天球速頻頻超過150公里，讓轉播單位亮起紅燈，而其中3局上對戰林澤彬的打席，更出現156公里的數字。

兄弟打線則是前3局靠著黃保羅壞球連發，都把握機會攻下分數，1局下王政順適時安打先馳得點，2局下高宇杰敲安後江坤宇從二壘衝回本壘，3局下則是1出局後保送、觸身球，江坤宇敲安打回1分，岳東華保送形成滿壘，高宇杰敲安掃回2分。

5局下兄弟又是靠著1出局後的保送、觸身球堆積壘包，張仁瑋安打敲回1分，之後又靠對方失誤、許基宏高飛犧牲打，再創單局3分攻勢。

悍將先發投手黃保羅今天僅投2.1局退場，被敲4支安打外，還出現5次四壞保送、1次觸身球，投63球中只有32顆好球，丟掉5分吞敗。

中信兄弟隊高宇杰。圖／中信兄弟隊提供
相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／壽星雙響砲！魔鷹寫下中職36年來首見超狂紀錄

8月9日生日的魔鷹今天用全壘打幫自己慶生，對上統一獅隊先在3局上敲出陽春砲，7局上又轟出兩分砲，幫助台鋼雄鷹擴大到8：0...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／朱育賢關鍵兩安 龍力退桃猿

樂天桃猿今晚在大巨蛋主場與味全龍進行三連戰的第二場賽事，龍隊第三棒朱育賢四打數，擊出兩支關鍵致勝安打，貢獻三分打點，第四...

