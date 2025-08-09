中職／鄭浩均5局好投、高宇杰3打點助兄弟穩龍頭 悍將8月陷泥淖

中信兄弟隊今天靠著先發投手鄭浩均5局無失分好投、高宇杰2安3打點，以8：0擊敗富邦悍將隊，在台鋼雄鷹逼近後穩住下半季龍頭位置、拉開半場勝差；悍將則是在7月7勝7敗後，進入8月吞下2勝4敗，從7月26日的下半季第一掉到第五。

鄭浩均在8月3日「我不是歌手」與PS女孩冼迪琦深情合唱後，今天登板表現也深受球迷關注，這5局雖然因為1次四壞、3次觸身球還有1次安打，局局讓對手上壘，但都沒有釀成失分，投出3次三振，防禦率下修到1.34。

最終鄭浩均投了71球在5局結束後退場，今天球速頻頻超過150公里，讓轉播單位亮起紅燈，而其中3局上對戰林澤彬的打席，更出現156公里的數字。

兄弟打線則是前3局靠著黃保羅壞球連發，都把握機會攻下分數，1局下王政順適時安打先馳得點，2局下高宇杰敲安後江坤宇從二壘衝回本壘，3局下則是1出局後保送、觸身球，江坤宇敲安打回1分，岳東華保送形成滿壘，高宇杰敲安掃回2分。

5局下兄弟又是靠著1出局後的保送、觸身球堆積壘包，張仁瑋安打敲回1分，之後又靠對方失誤、許基宏高飛犧牲打，再創單局3分攻勢。