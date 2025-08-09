中職／軍公教朋友力挺！桃猿「響樂趴」吹響1萬8802人

樂天桃猿隊本周末「攻蛋」票房備受矚目，今天在周六賽事票房開出1萬8802人，在本季周六票房排名倒數第3，只勝過4月12日統一獅隊主場1萬3742人、5月24日味全龍隊主場1萬7018人。

猿隊本周末在台北大巨蛋作東，舉辦「響樂趴」主題日，台北大巨蛋首次呈獻完整古典交響演出、並以「古典之夜」及「世界名曲」為主題，帶來視覺與聽覺兼具的觀賽饗宴，演出陣容包括8月9日「鋼琴女神」李元玲、小提琴家陳依萱、大提琴家陳南呈與靈魂女聲9m88，10日則是聲動室內樂團、節慶長笛樂團吹奏演出。

一向最熱門的周六賽事，現場可見一樓還有不少空位，二樓則有不少人潮，最終票房開出1萬8802人。

台北大巨蛋本季周六場次票房

日期 主隊 票房

3/29 中信兄弟 40000

4/12 統一獅 13742

4/19 中信兄弟 31577

4/26 味全龍 29156

5/24 味全龍 17018

6/14 富邦悍將 30018

7/26 統一獅 24932

8/2 中信兄弟 40000

8/9 樂天桃猿 18802