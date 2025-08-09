快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，舉辦「響樂趴」主題日，一樓仍有大量空位。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，舉辦「響樂趴」主題日，一樓仍有大量空位。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊本周末「攻蛋」票房備受矚目，今天在周六賽事票房開出1萬8802人，在本季周六票房排名倒數第3，只勝過4月12日統一獅隊主場1萬3742人、5月24日味全龍隊主場1萬7018人。

猿隊本周末在台北大巨蛋作東，舉辦「響樂趴」主題日，台北大巨蛋首次呈獻完整古典交響演出、並以「古典之夜」及「世界名曲」為主題，帶來視覺與聽覺兼具的觀賽饗宴，演出陣容包括8月9日「鋼琴女神」李元玲、小提琴家陳依萱、大提琴家陳南呈與靈魂女聲9m88，10日則是聲動室內樂團、節慶長笛樂團吹奏演出。

一向最熱門的周六賽事，現場可見一樓還有不少空位，二樓則有不少人潮，最終票房開出1萬8802人。

台北大巨蛋本季周六場次票房

日期 主隊 票房

3/29 中信兄弟 40000

4/12 統一獅 13742

4/19 中信兄弟 31577

4/26 味全龍 29156

5/24 味全龍 17018

6/14 富邦悍將 30018

7/26 統一獅 24932

8/2 中信兄弟 40000

8/9 樂天桃猿 18802

統一獅 味全龍 樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將

中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色

中職／跨季21連勝！後勁追平潘威倫史詩紀錄 壽星魔鷹贊助雙響砲

中職／壽星雙響砲！魔鷹寫下中職36年來首見超狂紀錄

劇場版鬼滅之刃「無限城篇 第一章 猗窩座再襲」賣翻！影城滿座率62%

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／壽星雙響砲！魔鷹寫下中職36年來首見超狂紀錄

8月9日生日的魔鷹今天用全壘打幫自己慶生，對上統一獅隊先在3局上敲出陽春砲，7局上又轟出兩分砲，幫助台鋼雄鷹擴大到8：0...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／軍公教朋友力挺！桃猿「響樂趴」吹響1萬8802人

樂天桃猿隊本周末「攻蛋」票房備受矚目，今天在周六賽事票房開出1萬8802人，在本季周六票房排名倒數第3，只勝過4月12日...

