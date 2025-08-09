全國社區學生棒球全國賽開打 開幕邀獅4球員同歡

快訊

中央社／ 台北9日電

114年全國社區學生棒球大賽經歷超過300場分區預賽，總計66支球隊於今天起在台南展開全國賽，除了賽事外，打造社區棒球「夏日嘉年華」，開幕邀請獅隊球員到場分享同歡。

全國社區學生棒球大賽連續4年舉辦，從民國111年首次舉辦只有87隊參加，今年突破賽事開辦以來新高，總計299隊參賽，創開辦以來新高，在全台社區棒球引發熱烈迴響，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，感謝所有參賽球隊的支持，及教育部體育署、各單位一起投入深耕台灣的社區棒球發展，未來也將持續投入資源，讓社區棒球的發展日益茁壯。

歷經超過300場的分區預賽，自全台決選出56支球隊加上U12女子組7隊、U18女子組3隊，總計66隊今天起在台南各球場進行全國賽，爭奪各層級的冠軍寶座，今年賽事安排於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場進行，讓社區棒球的球隊也有機會體驗世界盃等級的球場。

除了正式的賽事外，台灣世界少棒聯盟也盼打造社區棒球的「夏日嘉年華」，今天舉辦開幕園遊會暨趣味競賽，邀請晉級全國賽來自各地的球隊共襄盛舉，並安排趣味競賽，包括「U10華南金控跑壘大賽」、「U12花王（台灣）擲準大賽」、「U15BRETT雷射肩大賽」及「U18全壘打大賽」共4項活動。

大會邀請中職統一7-ELEVEn獅球員許哲晏、張皓崴、柯育民、李其峰到場，透過自身經驗勉勵小球員外，也於趣味競賽與小球員們互動，為活動增添許多歡笑聲。

全國賽將提供多管道的收視平台，9日轉播亞太少棒主球場賽事，10、16、17日轉播亞太少棒主球場及小北A棒球場賽事，賽事相關訊息及活動可關注「全國社區學生棒球大賽」粉絲團。

棒球 中職 體育署 統一7-ELEVEn獅

