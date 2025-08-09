快訊

中職／跨季21連勝！後勁追平潘威倫史詩紀錄 壽星魔鷹贊助雙響砲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁今天締造跨季21連勝。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手後勁今天締造跨季21連勝。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋投後勁叩關中職史上最難破紀錄之一，今天前3局打線就幫忙攻下5分，他也投出7局無失分的表現，隨著雄鷹以8：0擊敗統一獅隊，後勁取得跨季21連勝，追平潘威倫締造的「嘟嘟障礙」，也將自己的紀錄推升到連29場先發不敗。

後勁在2021年來台加入樂天桃猿隊時還叫做豪勁，前3年都以後援為主，直到2024年轉戰雄鷹也轉任先發開始展翅，去年球季寫下7連勝，今年更是延續「無敵靈氣」單季11連勝，加上2023年後援時以3連勝結束球季，完成21連勝的神紀錄。

潘威倫在2007到2008年寫下的21連勝被追平，後勁下一場先發不僅要挑戰打破「嘟嘟障礙」，也有望將單季連勝推升到12場，而中職單季最長連勝紀錄也是2007年潘威倫保有的16連勝。

而今天後勁則是以92球投滿7局，期間僅被敲出1支安打，另有1次四壞保送，此外沒再讓人上壘，有7次三振，防禦率下修到1.99，本季11勝續居勝投王，防禦率榜排第三。

能夠追平這項連勝紀錄，後勁自己就是穩定的代名詞，去年轉戰先發至今，29場出賽有26場投出優質先發；雄鷹打線也超級捧場，至今天賽前的本季援護率高達5.36（去年5.9），讓他的勝投迅速累積，即使今年出現單場失7分還是不會輸。

今天就是最佳示範，雄鷹打線在2局下就以4支安打高效率拿下4分，王柏融安打、郭阜林保送上壘，1出局後紀慶然二壘安打敲回1分、林家鋐敲安有1分打點，2出局、二三壘有人時，曾子祐敲出的內野安打進帳2分打點。

今天生日的魔鷹更是貢獻單場雙響砲，3局上敲出一發陽春砲後，7局上又補上一發兩分砲擴大領先，不僅是中職史上第20位生日當天開轟的打者，更是第一位在生日當天敲出2轟以上的打者。

後勁 中職

