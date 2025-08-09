中職／壽星雙響砲！魔鷹寫下中職36年來首見超狂紀錄

8月9日生日的魔鷹今天用全壘打幫自己慶生，對上統一獅隊先在3局上敲出陽春砲，7局上又轟出兩分砲，幫助台鋼雄鷹擴大到8：0領先，也寫下中職史上第一次的「壽星雙響砲」紀錄。

賽前就以20轟位居本季全壘打王的魔鷹，今天在3局上從布雷克手中掃出暴力轟，敲出一發飛出右外野場外的全壘打，超高仰角更讓裁判一度無法確定在全壘打標竿的內外，透過電視重播輔助確認是全壘打無誤。

7局上魔鷹在1出局、一壘有人時，改為砲轟劉予承，又是一發右外野的兩分彈，這次落在觀眾席上沒有疑問，也將個人本季全壘打數推升到22轟。

魔鷹成為中職史上第20位生日當天開轟的打者，而且前面19人在生日當天都僅有1轟，魔鷹成為唯一在生日敲出2轟以上的打者；值得一提的是，高國輝有著生涯三度在生日當天開轟的紀錄。