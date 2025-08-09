中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色

快訊

中央社／ 台北9日電
黃暐傑今天現身台北大巨蛋。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊已經在5日簽下投手黃暐傑，今天黃暐傑也隨隊一軍出現在台北大巨蛋，預計15日就有望在二軍出賽，與黃暐傑熟識的隊友王維中也大讚，黃暐傑有很好的曲球及變速球。

味全龍在5日宣布與今年選秀第1指名、有美職大聯盟經驗的投手黃暐傑達成加盟共識，合約期間1年5個月、月薪新台幣50萬元，另有激勵獎金，背號選定75號。當時龍隊總教練葉君璋表示，若黃暐傑身體沒有問題，對球隊幫助會很大。

黃暐傑今天也隨隊一軍現身台北大巨蛋，葉君璋指出，黃暐傑15日會在二軍出賽，預計投20球至25球，「因為才剛起步，先讓他適應比賽感覺，適應後再往上加。」葉君璋也提到，會先觀察黃暐傑約2個星期，再決定接下來有沒有機會升一軍、或是繼續在二軍。

黃暐傑與同樣有旅美資歷的王維中相當熟識，王維中今天表示，黃暐傑雖然還沒有正式進來球隊，但有時候會過來味全龍練習。王維中也提到，黃暐傑的投球型態與曾仁和有點像，都有一顆很好的曲球、變速球，黃暐傑則是比較屬於高壓型投球。

王維中直言，唯一可惜是黃暐傑之前遇到傷勢，他笑說：「剛剛還在跟他（黃暐傑）閒聊說，我的韌帶都用了10幾年了，你還在換來換去，但大家也都不想受傷。」

黃暐傑 王維中 味全龍

