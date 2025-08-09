中職／黃暐傑隨隊味全一軍練習 王維中讚曲球、變速球出色
中職味全龍隊已經在5日簽下投手黃暐傑，今天黃暐傑也隨隊一軍出現在台北大巨蛋，預計15日就有望在二軍出賽，與黃暐傑熟識的隊友王維中也大讚，黃暐傑有很好的曲球及變速球。
味全龍在5日宣布與今年選秀第1指名、有美職大聯盟經驗的投手黃暐傑達成加盟共識，合約期間1年5個月、月薪新台幣50萬元，另有激勵獎金，背號選定75號。當時龍隊總教練葉君璋表示，若黃暐傑身體沒有問題，對球隊幫助會很大。
黃暐傑今天也隨隊一軍現身台北大巨蛋，葉君璋指出，黃暐傑15日會在二軍出賽，預計投20球至25球，「因為才剛起步，先讓他適應比賽感覺，適應後再往上加。」葉君璋也提到，會先觀察黃暐傑約2個星期，再決定接下來有沒有機會升一軍、或是繼續在二軍。
黃暐傑與同樣有旅美資歷的王維中相當熟識，王維中今天表示，黃暐傑雖然還沒有正式進來球隊，但有時候會過來味全龍練習。王維中也提到，黃暐傑的投球型態與曾仁和有點像，都有一顆很好的曲球、變速球，黃暐傑則是比較屬於高壓型投球。
王維中直言，唯一可惜是黃暐傑之前遇到傷勢，他笑說：「剛剛還在跟他（黃暐傑）閒聊說，我的韌帶都用了10幾年了，你還在換來換去，但大家也都不想受傷。」
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言