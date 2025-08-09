中職／MLB首勝啤酒浴佐雙醬 王維中：相信鄧愷威也經歷了

鄧愷威中繼5局無失分好投奪勝，成為史上第9位在大聯盟奪勝的台灣投手，更讓台灣球迷在等了近6年終於再見此景。作為旅美前輩、台灣前1勝的主人，王維中清楚記得的是自己拿下首勝的日子，坐在洗衣籃裡享受啤酒浴、番茄醬、酸黃瓜醬，他笑說：「每隊都是這樣，我相信愷威應該也經歷了。」

「我記得那天是美國國慶日」，王維中的記憶沒錯，他的首勝在2019年7月4日報到，身披運動家隊球衣，面對雙城隊拿下。關於那天還有許多幕後故事可以分享，「我記得我前一陣子剛被打到眼睛，在天使隊球場賽前練習時踢球弄傷的，他們（投手）還叫我撐著，不然以後他們不能踢足球了。」他笑說，所以自己的首勝照片上眼睛還有瘀青。

大聯盟投手首勝慶祝，王維中也還記得慘狀，他說：「我穿緊身褲進去洗衣籃，大家拿番茄醬、酸黃瓜醬都灑在我身上，黏黏的，什麼味道都有，後來直接把緊身褲丟了。」

巧合的是，當時王維中的首勝，以及今天鄧愷威的首勝，都是總教練梅爾文（Bob Melvin）麾下效力，王維中也透過轉播看到熟面孔，「想說他怎麼跑到巨人了。」被問到這位總教練是不是比較願意給新秀機會，王維中說：「是愷威3A丟滿好，所以才有這個機會，有這麼好的開始，相信他會更好。」