中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片
味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫自己不要動。」

龍隊本季至今已賽79場，在本周以前，打線維持連兩場一樣只出現兩次，分別是6月22及24日、7月4及5日，而8月5、6、8日為本季首度連3場端出一樣打線。今天先發打線排出，依然維持前3戰相同陣型。

談到本周罕見的狀況，葉君璋表示，先前碰到選手狀況不好時，就會想調動一下，「但現在想想，不管怎樣，選手還是要自己想辦法克服問題，所以讓它（打線）就這樣。」

葉總表示，自家排打線，有時會問其他教練看法、互相討論一下，有時他自己有點感覺就直接排一排，本周維持一樣打線，如果沒有特別狀況，應該就不會異動。語畢忍不住自嘲：「很難講啦！我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫自己不要動。」

