快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
黃暐傑今天現身台北大巨蛋。圖／味全龍隊提供
黃暐傑今天現身台北大巨蛋。圖／味全龍隊提供

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升上一軍。

龍隊在本周二完成與黃暐傑的合約，接下來到明年球季都是月薪50萬元，另有激勵獎金，即將扮演龍隊在下半季的即戰力。

黃暐傑今天也出現在台北大巨蛋，被問到是否幫他調整了什麼，葉君璋表示，以他目前的階段，還不用做太多調整，「反倒是翁瑋均，我覺得他未來是很有機會，現在可以稍微注意，剛好有上來，稍微幫他一下。」

黃暐傑預計下周五在二軍出賽，是會先投或後援出賽還不確定，設定20到25球左右，先適應比賽感覺，如果對比賽感覺是熟悉的再來評估增量。

葉君璋表示，「先觀察兩周，看他的狀況，再決定接下來有沒有機會升一軍，或是繼續待二軍。」葉總表示，他在接下來兩周預計會有兩場二軍出賽，期間也還會安排其他比賽。

黃暐傑今天現身台北大巨蛋。圖／味全龍隊提供
黃暐傑今天現身台北大巨蛋。圖／味全龍隊提供

黃暐傑 葉君璋 翁瑋均

延伸閱讀

中職／徐若熙下次登板日已定 葉君璋特調幫他找到沒做好的細節

中職／徐若熙球速怎麼了？葉總、本人說分明

中職／健康的黃暐傑就很有幫助 葉總談他的出賽規畫

中職／葉總看巔峰時期黃暐傑各球路都是頂的 8月初有望二軍出賽

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／桃猿軍公教1證換4票歡慶父親節 球團：針對特定對象

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，昨晚流出軍公教88節活動，1張軍公教證件可換4張門票，掀起球迷熱議為搶救票房大放送，猿...

中職／「龍魂復古日」穿草寫戰袍天母上陣 連進場贈品鬥片都復古

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。