中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升上一軍。

龍隊在本周二完成與黃暐傑的合約，接下來到明年球季都是月薪50萬元，另有激勵獎金，即將扮演龍隊在下半季的即戰力。

黃暐傑今天也出現在台北大巨蛋，被問到是否幫他調整了什麼，葉君璋表示，以他目前的階段，還不用做太多調整，「反倒是翁瑋均，我覺得他未來是很有機會，現在可以稍微注意，剛好有上來，稍微幫他一下。」

黃暐傑預計下周五在二軍出賽，是會先投或後援出賽還不確定，設定20到25球左右，先適應比賽感覺，如果對比賽感覺是熟悉的再來評估增量。