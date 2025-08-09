快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今日抵達澄清湖。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet）今日抵達澄清湖。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Thank You」，球團宣布因戰力調整將在近日將他註銷，石萬金也向隊友、球迷表達感謝，「謝謝你們！」

石萬金開季就在雄鷹打拚，本季15場登板都是先發，戰績4勝7敗，共投75.2局，防禦率5.11，如今因球隊戰力調整，球團將於近日註銷註冊，石萬金將於明天離開台灣。

石萬金表示：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！我始終珍惜在漫長賽季磨練中與隊友所建立情誼，這些將無可取代。我希望在場內外都曾為各位帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來成就！」

石萬金也向球迷說：「感謝你們始終如一支持，帶給球隊力量與熱情，我們每一天都深深感受！從小禮物到每次合影，都是伴隨我返鄉珍貴回憶，我真切感受到你們對我的愛與關懷，謝謝你們！」

台鋼雄鷹目前下半季戰績9勝7敗2和、0.563勝率暫居第2，全年戰績39勝37敗2和、0.513勝率暫居第3。為強化投手戰力，日前宣布簽下新洋投那瑪夏，他於今日抵達台灣，並來到澄清湖棒球場與新隊友碰面。

台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet，右）今日抵達澄清湖。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，新洋投那瑪夏（Dinelson Lamet，右）今日抵達澄清湖。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，將註銷石萬金。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋將戰力調整，將註銷石萬金。圖／台鋼雄鷹隊提供

棒球 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／靠王柏融綜藝接球一度續命 獅隊還是逃不開連敗監獄

中職／桃猿大巨蛋10156人進場 本季倒數第四、周五倒數第二低

豪雨襲擊山城受創嚴重 高市府加發「這3區」每人500元慰助金

陳其邁宣布：三原鄉每人發500元慰助金 死亡或失蹤80萬元

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／桃猿軍公教1證換4票歡慶父親節 球團：針對特定對象

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，昨晚流出軍公教88節活動，1張軍公教證件可換4張門票，掀起球迷熱議為搶救票房大放送，猿...

中職／「龍魂復古日」穿草寫戰袍天母上陣 連進場贈品鬥片都復古

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。