中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Thank You」，球團宣布因戰力調整將在近日將他註銷，石萬金也向隊友、球迷表達感謝，「謝謝你們！」

石萬金開季就在雄鷹打拚，本季15場登板都是先發，戰績4勝7敗，共投75.2局，防禦率5.11，如今因球隊戰力調整，球團將於近日註銷註冊，石萬金將於明天離開台灣。

石萬金表示：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！我始終珍惜在漫長賽季磨練中與隊友所建立情誼，這些將無可取代。我希望在場內外都曾為各位帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來成就！」

石萬金也向球迷說：「感謝你們始終如一支持，帶給球隊力量與熱情，我們每一天都深深感受！從小禮物到每次合影，都是伴隨我返鄉珍貴回憶，我真切感受到你們對我的愛與關懷，謝謝你們！」