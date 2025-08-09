中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏
台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Thank You」，球團宣布因戰力調整將在近日將他註銷，石萬金也向隊友、球迷表達感謝，「謝謝你們！」
石萬金開季就在雄鷹打拚，本季15場登板都是先發，戰績4勝7敗，共投75.2局，防禦率5.11，如今因球隊戰力調整，球團將於近日註銷註冊，石萬金將於明天離開台灣。
石萬金表示：「致我的隊友，祝福你們身體健康，職業生涯一切順利！我始終珍惜在漫長賽季磨練中與隊友所建立情誼，這些將無可取代。我希望在場內外都曾為各位帶來啟發與收穫。我會想念你們，也期待見證你們未來成就！」
石萬金也向球迷說：「感謝你們始終如一支持，帶給球隊力量與熱情，我們每一天都深深感受！從小禮物到每次合影，都是伴隨我返鄉珍貴回憶，我真切感受到你們對我的愛與關懷，謝謝你們！」
台鋼雄鷹目前下半季戰績9勝7敗2和、0.563勝率暫居第2，全年戰績39勝37敗2和、0.513勝率暫居第3。為強化投手戰力，日前宣布簽下新洋投那瑪夏，他於今日抵達台灣，並來到澄清湖棒球場與新隊友碰面。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言