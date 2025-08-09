中職／桃猿軍公教1證換4票歡慶父親節 球團：針對特定對象

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，昨晚流出軍公教88節活動，1張軍公教證件可換4張門票，掀起球迷熱議為搶救票房大放送，猿隊球團證實活動為真，並未廣宣有原因，「由於活動僅針對特定對象開放贈票，因此僅在該對象之平台及管道發放消息。」

猿隊球團表示，本次活動為回饋軍公教和慶祝父親節特別舉辦，歡迎各位全家大小一同到大巨蛋享受看球樂趣並欣賞響樂趴演出。「由於活動僅針對特定對象開放贈票，因此僅在該對象之平台及管道發放消息。」

球團表示，今年將在8月22日舉辦隊史第七屆阿米趴，屆時也歡迎國軍弟兄一同進場觀賞球賽。

事實上，這類贈票並不罕見，味全龍隊本周二、三在大巨蛋的比賽，也可憑軍人證換票，同樣是1張證換4張票，大專生也可憑學生證換票。