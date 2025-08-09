快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿軍公教1證換4票歡慶父親節 球團：針對特定對象

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿軍公教88節活動。截圖自網路
樂天桃猿軍公教88節活動。截圖自網路

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，昨晚流出軍公教88節活動，1張軍公教證件可換4張門票，掀起球迷熱議為搶救票房大放送，猿隊球團證實活動為真，並未廣宣有原因，「由於活動僅針對特定對象開放贈票，因此僅在該對象之平台及管道發放消息。」

猿隊球團表示，本次活動為回饋軍公教和慶祝父親節特別舉辦，歡迎各位全家大小一同到大巨蛋享受看球樂趣並欣賞響樂趴演出。「由於活動僅針對特定對象開放贈票，因此僅在該對象之平台及管道發放消息。」

球團表示，今年將在8月22日舉辦隊史第七屆阿米趴，屆時也歡迎國軍弟兄一同進場觀賞球賽。

事實上，這類贈票並不罕見，味全龍隊本周二、三在大巨蛋的比賽，也可憑軍人證換票，同樣是1張證換4張票，大專生也可憑學生證換票。

樂天 味全龍 大巨蛋

延伸閱讀

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

廖峻3度中風復健兒籲勿偷拍！父親節感嘆：爸爸還在就是幸福

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／台鋼雄鷹Thank You石萬金、Hello那瑪夏

台鋼雄鷹隊歡迎那瑪夏（Dinelson Lamet）的到來，也向外籍投手石萬金（Spenser Watkins）說「Th...

中職／黃暐傑15日展開二軍出賽 葉總估計兩周觀察期

味全龍隊第一指名選進的旅美投手黃暐傑，將在下周五從二軍展開出賽，總教練葉君璋估計讓他先在二軍兩周觀察狀況，再評估是否要升...

中職／龍隊打線74變後連4戰不變 葉總自嘲：把我自己手綁起來

味全龍隊本季先發打線各種大搬風後，本周已經連4戰相同打線，總教練葉君璋賽前笑答：「我本來手有點癢，後來自己把手綁起來，叫...

中職／桃猿軍公教1證換4票歡慶父親節 球團：針對特定對象

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋作東，昨晚流出軍公教88節活動，1張軍公教證件可換4張門票，掀起球迷熱議為搶救票房大放送，猿...

中職／「龍魂復古日」穿草寫戰袍天母上陣 連進場贈品鬥片都復古

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。