聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球衣」，號召龍迷一同披上復古戰袍重返榮耀。

今年活動主視覺以復古電玩像素化設計，重現多位龍隊球星，營造宛如電玩選角般的趣味情懷。16日入場球迷將獲贈充滿童年對戰記憶的「龍魂再燃鬥片」（球帽、棒球、球衣、經典龍寶寶四款集結），17日則是「#85徐生明總教練紀念日」，致敬棒球魔術師的傳奇歲月，並送上可隨身珍藏的「復刻冠軍獎盃鑰匙圈」，將榮耀與感動永遠帶在身邊。

承載無數勝利與感動的草寫復古球衣將在「龍魂復古日」兩日再度於天母棒球場亮相，經典草寫字體與紅白復古配色，如同時光機般帶領球迷回到龍軍的黃金年代，龍迷朋友換上同款戰袍入場，更將與球員們在球場上共同完成一次跨世代的榮耀重聚。

今年的活動主視覺別出心裁，以 8-bit 復古電玩為靈感，將龍隊多位當家球星化身2D像素遊戲英雄，彷彿正在電玩選角畫面中等待玩家挑選。經典色塊與懷舊像素風格不僅讓資深球迷瞬間回想起童年在紅白機前的日子，也讓年輕一代感受到老派遊戲的獨特魅力。進場的那一刻，就像按下「Start」鍵，球迷與球員將在球場這片舞台上展開一場跨越時空的熱血對戰。

16日的限定贈品「龍魂再燃鬥片」，以經典校園遊戲為靈感，將球帽、棒球、球衣、經典龍寶寶四大元素於鬥片設計一次集齊，宛如重現下課後與同學激戰的課桌風雲。17日限定贈品將1999年霸氣三連霸的榮耀化作「復刻冠軍獎盃鑰匙圈」，讓每位球迷都能將那份奮戰到底的精神與榮光隨身攜帶，兩天好禮皆為限量發送，贈完為止。

活動期間也將安排「熱鬪應援團」大樂隊，帶來傳統的吹奏應援，除了多首經典龍隊教練應援曲，像是張建銘應援曲、林瑋恩應援曲等將復刻呈現外，有機會聽到多少經典老歌彩蛋。邀請球迷帶上加油棒，跟隨大鼓與號角，一同敲響熱血而富含時光故事的迷人節奏。當天也將正式開箱承載龍魂精神的味全龍隊新隊歌「摯愛味全龍」，相邀龍迷一同高舉毛巾，大聲歌唱並為摯愛的味全龍盡情吶喊。

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，兩天將有不同入場贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，兩天將有不同入場贈品。圖／味全龍隊提供

棒球 味全龍 張建銘

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／靠王柏融綜藝接球一度續命 獅隊還是逃不開連敗監獄

臨危受命的胡智爲演出精彩的4局好投，統一獅隊依然被送進連敗監獄，今天髙塩將樹第7局、一二壘有人時登板拆解不了炸彈，進一步...

中職／「龍魂復古日」穿草寫戰袍天母上陣 連進場贈品鬥片都復古

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球...

中職／林智平代打建功 樂天桃猿追平反超奪勝

中華職棒晚上在大巨蛋進行比賽，由樂天桃猿迎戰味全龍，樂天桃猿面對0：3的落後，在7局下派出代打林智平擊出一發三分砲追平比...

中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

樂天桃猿隊今天靠著林智平代打追平三分砲、林政華超前轟，以4：3逆轉擊敗味全龍隊守護大巨蛋主場，林智平賽後開心說：「父親節...

中職／悍將離勝利那麼近卻失守 張奕救援砸鍋遭兄弟逆轉

富邦悍將隊2：1領先在9局下失守，守護神張奕救援砸鍋，中信兄弟隊先靠江坤宇二壘打追平，王威晨代打補上再見安打，兄弟以3：...

