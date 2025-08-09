快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一軍先發，孫易磊為自己定下期許，「希望能像平常一樣，照著自己想要的方式投球，一定會全力以赴。」

孫易磊今年在5月22日從育成選手升格為支配下選手，後援出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57；最後一場出賽為6月10日，對戰養樂多第8局登板，連投兩次四壞保送被換下場，隔天抹消一軍登錄。

當時投手教練加藤武治解釋，孫易磊下放二軍並非因為前場表現，而是認為他已有了在一軍的經驗後，更知道自己有哪些課題，是時候回到二軍繼續鍛鍊，朝下一個階段前進。

孫易磊在二軍最近一場出賽為7月29日，面對樂天二軍先發5局被敲4安打、無失分，本月5日向一軍報到，如今確定將以先發投手角色回到前線作戰。

軟銀目前以60勝36敗排名洋聯第一，火腿60勝38敗緊追在後，這波正面對決的系列賽相當重要，火腿監督新庄剛志一直都很關注孫易磊在二軍的調整狀況，最終確定將其中一場任務交付給他。火腿將在前兩戰推出加藤貴之、伊藤大海先發，第3戰交到孫易磊手中，日本媒體更以期望孫易磊成為火腿重返首位的「起爆劑」報導。

軟銀 火腿 孫易磊

延伸閱讀

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

日職／孫易磊二軍先發5局無失分 對陽柏翔飆速152公里

日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K

日職／孫易磊二軍先發5局挨轟失3分 飆152公里無關勝敗

相關新聞

日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一...

中職／「龍魂復古日」穿草寫戰袍天母上陣 連進場贈品鬥片都復古

味全龍隊主題日「龍魂復古日」在2025年8月16、17日天母棒球場登場，全隊將在兩天活動換上象徵榮耀與傳承的「草寫復古球...

中職／靠王柏融綜藝接球一度續命 獅隊還是逃不開連敗監獄

臨危受命的胡智爲演出精彩的4局好投，統一獅隊依然被送進連敗監獄，今天髙塩將樹第7局、一二壘有人時登板拆解不了炸彈，進一步...

中職／林智平代打建功 樂天桃猿追平反超奪勝

中華職棒晚上在大巨蛋進行比賽，由樂天桃猿迎戰味全龍，樂天桃猿面對0：3的落後，在7局下派出代打林智平擊出一發三分砲追平比...

中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

樂天桃猿隊今天靠著林智平代打追平三分砲、林政華超前轟，以4：3逆轉擊敗味全龍隊守護大巨蛋主場，林智平賽後開心說：「父親節...

中職／悍將離勝利那麼近卻失守 張奕救援砸鍋遭兄弟逆轉

富邦悍將隊2：1領先在9局下失守，守護神張奕救援砸鍋，中信兄弟隊先靠江坤宇二壘打追平，王威晨代打補上再見安打，兄弟以3：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。