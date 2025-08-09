日職／「台灣至寶」孫易磊11日初先發戰軟銀 火腿盼成重返龍頭起爆劑

「台灣至寶」孫易磊再返火腿一軍的任務出爐，預計將在面對軟銀隊3連戰的第3戰擔任先發投手，在福岡巨蛋登板，也將是他首度在一軍先發，孫易磊為自己定下期許，「希望能像平常一樣，照著自己想要的方式投球，一定會全力以赴。」

孫易磊今年在5月22日從育成選手升格為支配下選手，後援出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57；最後一場出賽為6月10日，對戰養樂多第8局登板，連投兩次四壞保送被換下場，隔天抹消一軍登錄。

當時投手教練加藤武治解釋，孫易磊下放二軍並非因為前場表現，而是認為他已有了在一軍的經驗後，更知道自己有哪些課題，是時候回到二軍繼續鍛鍊，朝下一個階段前進。

孫易磊在二軍最近一場出賽為7月29日，面對樂天二軍先發5局被敲4安打、無失分，本月5日向一軍報到，如今確定將以先發投手角色回到前線作戰。

軟銀目前以60勝36敗排名洋聯第一，火腿60勝38敗緊追在後，這波正面對決的系列賽相當重要，火腿監督新庄剛志一直都很關注孫易磊在二軍的調整狀況，最終確定將其中一場任務交付給他。火腿將在前兩戰推出加藤貴之、伊藤大海先發，第3戰交到孫易磊手中，日本媒體更以期望孫易磊成為火腿重返首位的「起爆劑」報導。