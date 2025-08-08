快訊

中職／靠王柏融綜藝接球一度續命 獅隊還是逃不開連敗監獄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭第7局敲出逆轉安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
吳念庭第7局敲出逆轉安打。圖／台鋼雄鷹隊提供

臨危受命的胡智爲演出精彩的4局好投，統一獅隊依然被送進連敗監獄，今天髙塩將樹第7局、一二壘有人時登板拆解不了炸彈，進一步引爆，台鋼雄鷹隊攻下4分大局，獅隊雖在9局下因王柏融搞笑失誤開啟生機，但最終無法搶下分數，終場仍以3：4輸球，吞下4連敗。

獅隊此役原訂由洋投飛力獅先發，因感冒臨陣換投，賽前兩個半小時才向聯盟提出更換，由胡智爲緊急扛下先發任務，雖在一開賽就被雄鷹前兩棒王博玄、曾子祐都敲安打，但全身而退後越投越穩，最終以46球完成4局投球，被敲3安打、無失分。

面對雄鷹先發投手吉田一将，獅隊第3局陳重羽、林泓弦敲安開啟攻勢，邱智呈二壘打先送回1分，隨後出現暴投再讓林泓弦也溜回本壘，獅隊取得2：0領先。第5局攻勢再起，陳聖平、林泓弦、林佳緯串連安打再下一城。

獅隊3：0領先在7局失守，王柏融以二壘打開路，張肇元也選到保送，獅隊換上髙塩將樹未能化解危機，曾昱磬二壘打先送回1分，一出局後接連保送王博玄、曾子祐再擠回1分，吳念庭補上安打、一棒掃回2分打點逆轉戰局。

雄鷹終結者林詩翔把關1分領先，獅隊在兩出局後推出陳傑憲代打，掃向左外野，眼看是能處理的球，結果王柏融上演綜藝接球，滑步後幾乎呈跪姿迎接來球，這球打在他的手套後彈飛，王柏融還一度躺在地上，這記失誤讓獅隊續命，林岱安擊出的滾地球也形成安全上壘，林佳緯再度挑戰左外野，這回王柏融穩穩收進手套，守住1分差勝利。

王柏融 胡智爲

