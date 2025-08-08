快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天靠著林智平代打追平三分砲、林政華超前轟，以4：3逆轉擊敗味全龍隊守護大巨蛋主場，林智平賽後開心說：「父親節快樂。」

猿隊今天前6局受制於艾璞樂無法得分，面對0：3的落後局面，7局下在2出局、一二壘有人時，換上林智平代打，結果一棒敲破艾璞樂的防線，用三分砲扳平比數，而8局下林政華的陽春砲為比賽分出勝負。

「這場很少有得分機會。」猿隊總教練古久保健二表示：「艾璞樂的投球相當穩定，大家很少能夠有機會得分，原本就預設得點圈有機會就讓智平上，真的打得漂亮，政華的超前轟也是。」

林智平則表示，自己5局下就開始準備，7局下林泓育上壘後打擊教練就要自己準備好，「當下有設定一些位置，希望把球打強，原本以為會被接殺，因為聽他們說難打出去，可能外野空調沒開才會過去。」

能為球隊貢獻追平轟，林智平說：「很開心，對我們來說勝利真的很重要。」猿隊近期爆出伙食風波，而球團也緊急作出改善，球隊氣氛是否有所影響？林智平表示：「我們還是跟以往一樣，有不好的事情、不好的方向，都是一起討論，讓比賽順利進行。」

曾仁和久違回到一軍先發，也繳出5.1局失3分的表現無關勝敗，古久保健二表示，今天曾仁和表現沒有到很差，「滿穩定的，用球數比較多一點，壘上有人時曲球使用率比較低，配球策略要改善，整體球威不錯，有投到第6局。」

樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿代打林智平敲出三分砲，追平比數。記者陳正興／攝影

林智平 曾仁和 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／有力氣！林智平代打追平砲、林政華超前轟 桃猿3連勝

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

中職／本來沒想打再見轟 張育成目標是二壘打「感謝上帝」

中職／大起大落→穩定輸出 申皓瑋脫胎爭打擊王？喊晨威太強了

相關新聞

中職／悍將二軍待命中 鈴木駿輔連32局未失分已破聯盟紀錄

富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分...

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。