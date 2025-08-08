中職／敲追平三分砲 林智平謙稱：外野空調沒開

樂天桃猿隊今天靠著林智平代打追平三分砲、林政華超前轟，以4：3逆轉擊敗味全龍隊守護大巨蛋主場，林智平賽後開心說：「父親節快樂。」

猿隊今天前6局受制於艾璞樂無法得分，面對0：3的落後局面，7局下在2出局、一二壘有人時，換上林智平代打，結果一棒敲破艾璞樂的防線，用三分砲扳平比數，而8局下林政華的陽春砲為比賽分出勝負。

「這場很少有得分機會。」猿隊總教練古久保健二表示：「艾璞樂的投球相當穩定，大家很少能夠有機會得分，原本就預設得點圈有機會就讓智平上，真的打得漂亮，政華的超前轟也是。」

林智平則表示，自己5局下就開始準備，7局下林泓育上壘後打擊教練就要自己準備好，「當下有設定一些位置，希望把球打強，原本以為會被接殺，因為聽他們說難打出去，可能外野空調沒開才會過去。」

能為球隊貢獻追平轟，林智平說：「很開心，對我們來說勝利真的很重要。」猿隊近期爆出伙食風波，而球團也緊急作出改善，球隊氣氛是否有所影響？林智平表示：「我們還是跟以往一樣，有不好的事情、不好的方向，都是一起討論，讓比賽順利進行。」