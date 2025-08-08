中職／悍將離勝利那麼近卻失守 張奕救援砸鍋遭兄弟逆轉
富邦悍將隊2：1領先在9局下失守，守護神張奕救援砸鍋，中信兄弟隊先靠江坤宇二壘打追平，王威晨代打補上再見安打，兄弟以3：2贏球，終止2連敗。
悍將魔力藍、兄弟李博登都繳出6局失1分優質先發，魔力藍是先掉分的一方，第2局讓江坤宇、岳東華靠四壞保送及安打攻占一、三壘，隨後發動雙盜壘，捕手豊暐傳向二壘發生暴傳，讓兄弟先跑回1分。
悍將處於0：1落後，靠兄弟兩次外野「按錯鍵」般的接球創造長打，先是6局上、兩出局後林澤彬敲安，張育成掃向右外野，右外野手張仁瑋滑接沒能撈到這球，讓球滾到後方，反而形成一支追平二壘打。面對蔡齊哲把關的第7局，首位打者申皓瑋就敲掃出長打，中外野手宋晟睿也上演離奇撲接不成，讓他一口氣站上三壘，蔡佳諺安打送回超前分。
悍將吳世豪、曾峻岳各自把關1局無失分，張奕第9局守護2：1領先，開局就保送陳俊秀，兩出局後江坤宇敲出追平二壘打，王威晨代打補上再見安打，完成一場逆轉再逆轉的勝利。
