中職／有力氣！林智平代打追平砲、林政華超前轟 桃猿3連勝
面對0：3的落後，樂天桃猿隊在7局下靠著林智平一發代打三分砲扳平，8局下林政華的陽春砲超前，最終以4：3逆轉擊敗味全龍隊，40歲的林智平也改寫隊史最年長代打三分砲的紀錄。
龍隊今天靠著陳子豪長打甦醒，在4局上敲出二壘安打、送回朱育賢先馳得點，並靠劉基鴻安打跑回第2分；6局上陳子豪又敲出二壘安打，隨後靠暴投、劉基鴻安打得到第3分。
然而7局下猿隊展現「神調度」，2出局、一二壘有人下，由林智平上場代打宋嘉翔，結果從艾璞樂手中敲出三分砲，不僅突破鴨蛋還扳平比數，林智平繞過三壘時也雙手高舉慶祝。
中職代打三分砲最年長紀錄是林智勝在2023年效力味全龍隊時敲出，當時為41歲105天，林智平40歲又138天的年紀成為史上第二，超越猿隊原本林泓育在今年6月7日寫下的39歲78天代打三分砲紀錄。
8局下龍隊換林子昱接手，然而第一個上場打擊的林政華就敲出陽春砲，為猿隊超前比數，這也是他連兩場開轟，6日的三分砲也是一發超前轟。
龍隊先發投手艾璞樂雖然前6局無失分，但最終留下7局失3分的成績無關勝敗；猿隊先發投手曾仁和5.1局失3分，退場時的敗投身分靠隊友解套。
