快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／有力氣！林智平代打追平砲、林政華超前轟 桃猿3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林智平一發代打三分砲扳平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林智平一發代打三分砲扳平比數。記者陳正興／攝影

面對0：3的落後，樂天桃猿隊在7局下靠著林智平一發代打三分砲扳平，8局下林政華的陽春砲超前，最終以4：3逆轉擊敗味全龍隊，40歲的林智平也改寫隊史最年長代打三分砲的紀錄。

龍隊今天靠著陳子豪長打甦醒，在4局上敲出二壘安打、送回朱育賢先馳得點，並靠劉基鴻安打跑回第2分；6局上陳子豪又敲出二壘安打，隨後靠暴投、劉基鴻安打得到第3分。

然而7局下猿隊展現「神調度」，2出局、一二壘有人下，由林智平上場代打宋嘉翔，結果從艾璞樂手中敲出三分砲，不僅突破鴨蛋還扳平比數，林智平繞過三壘時也雙手高舉慶祝。

中職代打三分砲最年長紀錄是林智勝在2023年效力味全龍隊時敲出，當時為41歲105天，林智平40歲又138天的年紀成為史上第二，超越猿隊原本林泓育在今年6月7日寫下的39歲78天代打三分砲紀錄。

8局下龍隊換林子昱接手，然而第一個上場打擊的林政華就敲出陽春砲，為猿隊超前比數，這也是他連兩場開轟，6日的三分砲也是一發超前轟。

龍隊先發投手艾璞樂雖然前6局無失分，但最終留下7局失3分的成績無關勝敗；猿隊先發投手曾仁和5.1局失3分，退場時的敗投身分靠隊友解套。

樂天桃猿隊林政華敲出超前陽春砲。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林政華敲出超前陽春砲。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林智平一發代打三分砲扳平比數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林智平一發代打三分砲扳平比數。記者陳正興／攝影

林智平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／二壘安打連發！陳子豪單場雙長打 轉隊後第一次

中職／伙食風波後…林政華猛轟三分砲 桃猿主場獵獅

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

中職／本來沒想打再見轟 張育成目標是二壘打「感謝上帝」

相關新聞

中職／悍將二軍待命中 鈴木駿輔連32局未失分已破聯盟紀錄

富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分...

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。