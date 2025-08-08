中職／桃猿大巨蛋10156人進場 本季倒數第四、周五倒數第二低
樂天桃猿隊以台北大巨蛋當主場，在無特殊主題日活動下，今天周五票房開出10156人，寫下本季大巨蛋倒數第四低、周五大巨蛋第二低紀錄。
台北大巨蛋自去年成為中職比賽場地以來，單場進場人數最低紀錄是今年4月11日的味全龍與統一獅隊之戰，當時在周五9210人進場是第一次未滿萬人。
而中職本季在大巨蛋倒數第二、第三低分別是4月16日10006人、4月15日10108人，兩場都是味全龍主場對上猿隊，今天的人數排在倒數第四，周五票房則僅優於獅隊的9210人。
猿隊今年前兩次以台北大巨蛋當主場對上台鋼雄鷹隊，，分別是4月23日（周三）11155人、4月24日（周四）10601人進場。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言