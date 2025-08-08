中職／桃猿大巨蛋10156人進場 本季倒數第四、周五倒數第二低

樂天桃猿隊以台北大巨蛋當主場，在無特殊主題日活動下，今天周五票房開出10156人，寫下本季大巨蛋倒數第四低、周五大巨蛋第二低紀錄。

台北大巨蛋自去年成為中職比賽場地以來，單場進場人數最低紀錄是今年4月11日的味全龍與統一獅隊之戰，當時在周五9210人進場是第一次未滿萬人。

而中職本季在大巨蛋倒數第二、第三低分別是4月16日10006人、4月15日10108人，兩場都是味全龍主場對上猿隊，今天的人數排在倒數第四，周五票房則僅優於獅隊的9210人。

猿隊今年前兩次以台北大巨蛋當主場對上台鋼雄鷹隊，，分別是4月23日（周三）11155人、4月24日（周四）10601人進場。