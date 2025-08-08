中職／二壘安打連發！陳子豪單場雙長打 轉隊後第一次
重砲陳子豪今年轉戰味全龍隊之後，長打火力下降，今天出現升溫跡象，面對樂天桃猿隊前6局就敲出2支二壘安打，幫助球隊取得3：0領先，也寫下「紅色」陳子豪第一次單場2支以上長打。
在台北大巨蛋的龍猿戰，陳子豪今天擔任先發第5棒、左外野手，2局上的首打席敲出滾地出局，然而4局上在二壘有人、一出局時，敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，打回球隊第1分，隨後靠劉基鴻的安打回來得分。
6局上陳子豪的第三打席，在1出局後敲出二壘安打，球的落點幾乎與前一打席相同，隨後靠著暴投、劉基鴻安打，跑回龍隊第3分。
陳子豪上一次敲出長打已經是7月5日，去年87場出賽敲出17轟的他，今年前74場出賽僅敲出2轟，單場2支長打是轉戰龍隊以來的第一次，就看長打能力是否能跟著甦醒。
