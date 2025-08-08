中職／悍將二軍待命中 鈴木駿輔連32局未失分已破聯盟紀錄

富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分，打破聯盟紀錄。

鈴木駿輔今天先發7局僅用87球，被敲2安打、無失分，送出6次三振；兩隊一直維持0：0局面，直到8局下童堉誠敲出三分砲，獅隊在第9局追回2分，終場以1分差分出高下。

鈴木駿輔去年為樂天桃猿隊效力，在二軍也曾累積連28局未失分，但無法在一軍站穩陣腳，遭到註銷後轉戰業餘成棒，今年5月獲得悍將延攬，常駐二軍，表現相當出色。加上此役後，他本季在二軍32局無失分，跨季則已連35.2局不識掉分滋味。

中職二軍最早可溯及2005年，起初名為代訓對抗賽，2009年正式由各隊自組二軍成為二軍季賽，而最長連續局數無失分為張賢智從2005跨到2008年保持的31.2局；若從2009年定調為二軍季賽起算，紀錄則是陳逸宸2009年的29.2局，鈴木駿輔不管是單季32局或跨季35.2局全數打破紀錄。