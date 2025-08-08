快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將二軍待命中 鈴木駿輔連32局未失分已破聯盟紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分，打破聯盟紀錄。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分，打破聯盟紀錄。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分，打破聯盟紀錄。

鈴木駿輔今天先發7局僅用87球，被敲2安打、無失分，送出6次三振；兩隊一直維持0：0局面，直到8局下童堉誠敲出三分砲，獅隊在第9局追回2分，終場以1分差分出高下。

鈴木駿輔去年為樂天桃猿隊效力，在二軍也曾累積連28局未失分，但無法在一軍站穩陣腳，遭到註銷後轉戰業餘成棒，今年5月獲得悍將延攬，常駐二軍，表現相當出色。加上此役後，他本季在二軍32局無失分，跨季則已連35.2局不識掉分滋味。

中職二軍最早可溯及2005年，起初名為代訓對抗賽，2009年正式由各隊自組二軍成為二軍季賽，而最長連續局數無失分為張賢智從2005跨到2008年保持的31.2局；若從2009年定調為二軍季賽起算，紀錄則是陳逸宸2009年的29.2局，鈴木駿輔不管是單季32局或跨季35.2局全數打破紀錄。

統一獅 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中山美穗驟逝8個月！骨灰至今未下葬　驚爆巨額奠儀糾紛

中職／悍將3洋投先發先試行兩輪 鈴木駿輔也待命中

夫用500萬退休金帶妻去郵輪旅行 誤信同事「積蓄蒸發九成」夢想破滅

獨居父失聯一周兒子急返家見他好好的 卻從「LINE傳訊」驚覺大事不妙

相關新聞

中職／悍將二軍待命中 鈴木駿輔連32局未失分已破聯盟紀錄

富邦悍將隊二軍今天以3：2擊敗統一獅隊二軍，日籍投手鈴木駿輔先發7局無失分，本季已在二軍累積32局、跨季35.2局無失分...

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。