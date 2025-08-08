中職／徐若熙下次登板日已定 葉君璋特調幫他找到沒做好的細節

味全龍王牌投手徐若熙6日對中信兄弟繳出6局無自責分好投，奪下本季第4勝，雖然昨日被下放二軍，但總教練葉君璋已經排好下次先發就是17日，這段期間讓他修正一些沒做好的細節。

葉君璋今天賽前與徐若熙傳接球花了不少時間，葉總表示：「有一些細節最近可能沒有做得太好，也有影響到比賽內容，用10天讓他找到問題在哪個點，讓他能有比較好的想法。」

徐若熙前一役的好投，讓他投滿83.1局，跨越80局門檻，加上2021、2024年的資歷，正式達成3年年資門檻，根據聯盟規章，選手若累計80局以上且達三個球季，並獲球團同意，即可取得旅外球員資格。

另外，今日上一軍的王維中將在牛棚，葉君璋表示，王維中目前尚未達到先發所需投球數，加上之後若要拉上龍聖先發，就需要讓牛棚中的鑀龍下去二軍，「那牛棚就會需要一個左投。」