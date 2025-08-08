聽新聞
中職／樂天戰力多點變動 古久保健二評估許賀捷有即戰力
樂天桃猿隊今天正式宣布，簽下第二指名好手許賀捷，總教練古久保健二對其寄予厚望，「他打擊能力非常好，屬於即戰力的選手。」
古久保健二指出，前幾天許賀捷來球隊練習時就有小聊一下，「正式的話還是從明天（隨隊）開始，身體狀況要再確認，沒問題的話會盡快安排他投入比賽，未來能夠成為球隊的重要戰力，非常期待他的表現。」
此外， 2023年9月進行左手肘韌帶置換手術的左投林子崴在昨天下放至二軍，古久保解釋，「他的狀況是因為手術剛回來，要讓他恢復好，給他一個休息的時間，未來還是有機會先發。」
猿隊因近期洋投人力緊縮，今天推出曾仁和先發登板，古久保表示：「希望這場比賽能把他最大的能力展現出來。」
猿隊近期一軍僅剩雙洋投輪值，霸鉧德下放後要滿15天才能歸隊，古久保表示，當初將霸鉧德下放，是因為捕手張閔勛身體臨時出狀況，球隊緊急需要捕手遞補，回歸前這段時間，就由另外兩位扛起輪值。
洋投波賽樂昨天已在二軍登板，副領隊沈鈺傑透露，球隊近期有在尋找新的洋投人選，目標一至兩位，「也希望快點加入，時間（831大限）很接近了。」
另外，今年曾在一軍先發兩場的劉家翔，在5月29日二軍出賽後未再出場，古久保表示：「可能身體那邊的狀況不是那麼好。」目前仍在觀察階段。
