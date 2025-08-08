快訊

中職／樂天戰力多點變動 古久保健二評估許賀捷有即戰力

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／台北即時報導
樂天桃猿總教練古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿總教練古久保健二。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天正式宣布，簽下第二指名好手許賀捷，總教練古久保健二對其寄予厚望，「他打擊能力非常好，屬於即戰力的選手。」

古久保健二指出，前幾天許賀捷來球隊練習時就有小聊一下，「正式的話還是從明天（隨隊）開始，身體狀況要再確認，沒問題的話會盡快安排他投入比賽，未來能夠成為球隊的重要戰力，非常期待他的表現。」

此外， 2023年9月進行左手肘韌帶置換手術的左投林子崴在昨天下放至二軍，古久保解釋，「他的狀況是因為手術剛回來，要讓他恢復好，給他一個休息的時間，未來還是有機會先發。」

猿隊因近期洋投人力緊縮，今天推出曾仁和先發登板，古久保表示：「希望這場比賽能把他最大的能力展現出來。」

猿隊近期一軍僅剩雙洋投輪值，霸鉧德下放後要滿15天才能歸隊，古久保表示，當初將霸鉧德下放，是因為捕手張閔勛身體臨時出狀況，球隊緊急需要捕手遞補，回歸前這段時間，就由另外兩位扛起輪值。

洋投波賽樂昨天已在二軍登板，副領隊沈鈺傑透露，球隊近期有在尋找新的洋投人選，目標一至兩位，「也希望快點加入，時間（831大限）很接近了。」

另外，今年曾在一軍先發兩場的劉家翔，在5月29日二軍出賽後未再出場，古久保表示：「可能身體那邊的狀況不是那麼好。」目前仍在觀察階段。

中職／台日韓球隊桃園交鋒 桃猿領隊：金鷲、巫師都很積極

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

中職／飛力獅感冒了 獅隊臨陣換投胡智爲戰雄鷹

中職／許賀捷明天隨隊 沈鈺傑透露猿隊選秀簽約進度

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

中職／徐若熙下次登板日已定 葉君璋特調幫他找到沒做好的細節

味全龍王牌投手徐若熙6日對中信兄弟繳出6局無自責分好投，奪下本季第4勝，雖然昨日被下放二軍，但總教練葉君璋已經排好下次先...

