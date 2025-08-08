中職／台日韓球隊桃園交鋒 桃猿領隊：金鷲、巫師都很積極

桃園市長張善政日前受邀前往日職樂天金鷲隊開球，也宣布11月舉辦「台日韓棒球交流賽」，邀請樂天金鷲、韓職KT巫師及中職樂天桃猿三隊在桃園較勁，桃猿領隊牧野幸輝今天也透露，巫師、金鷲都對此事非常熱心、積極。

11月「台日韓棒球交流賽」由桃園市政府主辦，邀請樂天金鷲、KT巫師及樂天桃猿交手，其中樂天桃猿與樂天金鷲將是首次交鋒，KT巫師則是首度來台與桃猿對戰。

牧野幸輝今天受訪時表示，交流賽的細節屆時會有正式對外發表的安排，今年有評估能不能夠邀請兩隊來台，「很開心巫師、金鷲都很熱心積極，桃園市府也大力支持，才能夠最終由桃園市府主辦這項賽事。」