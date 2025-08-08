中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體
樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表達歉意，也強調報導中對於球隊不重視球員營養一事並非事實，「球隊最重視的就是選手的身體。」
猿隊今年4月曾爆出提供給球員的餐食品質下降、量也不足，而8月6日又有周刊報導，提供給球員的食物中出現蒼蠅、活蛆，引發外界對於食品安全的疑慮。
牧野幸輝在食安問題期間人正好在日本，今天賽前接受訪問時表示：「對於選手、教練、球迷因此事而擔心感到抱歉，也對球員可能吃到這樣東西感到抱歉。」
牧野幸輝也指出，報導內容提到球隊不重視球員營養、身體打造，「這些都不是事實，對於運動選手，球隊最重視的就是身體能力，球團也會持續持續以此為重點協助選手，提供好的營養跟食物。」
針對外界認為預算偏低才導致食品品質下滑，牧野幸輝表示：「有需要的話，預算也可以調整。」只不過他也強調，「球隊是在有限預算內，但要提供有營養的食品給球員，這樣的想法沒有改變。」
猿隊昨天也宣佈更換餐飲供應廠商，在找到新廠商前會先以外界叫餐的方式供應，牧野幸輝表示，接下來會更嚴謹、更謹慎的方式去尋找新的業者。
至於如何避免再次發生？牧野幸輝指出，細節要與業者討論，不過主要三個方面，「一是食品料理製作過程，確保食品安全，二是運送的環境，最後送到球場‘內我們員工餐廳的乾淨環境，都會有檢討確認的機制。」
牧野幸輝指出，事件發生後，桃園市府衛生局有去稽核業者，球隊方面也收到工會、聯盟的關心，協助輔導改善，「公司也會虛心檢討，配合這些檢查，有需要組織也會進行變更。」至於組織變更內容因是內部規劃，暫時不會對外公布。
