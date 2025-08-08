快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影
樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表達歉意，也強調報導中對於球隊不重視球員營養一事並非事實，「球隊最重視的就是選手的身體。」

猿隊今年4月曾爆出提供給球員的餐食品質下降、量也不足，而8月6日又有周刊報導，提供給球員的食物中出現蒼蠅、活蛆，引發外界對於食品安全的疑慮。

牧野幸輝在食安問題期間人正好在日本，今天賽前接受訪問時表示：「對於選手、教練、球迷因此事而擔心感到抱歉，也對球員可能吃到這樣東西感到抱歉。」

樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影
樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影

牧野幸輝也指出，報導內容提到球隊不重視球員營養、身體打造，「這些都不是事實，對於運動選手，球隊最重視的就是身體能力，球團也會持續持續以此為重點協助選手，提供好的營養跟食物。」

針對外界認為預算偏低才導致食品品質下滑，牧野幸輝表示：「有需要的話，預算也可以調整。」只不過他也強調，「球隊是在有限預算內，但要提供有營養的食品給球員，這樣的想法沒有改變。」

猿隊昨天也宣佈更換餐飲供應廠商，在找到新廠商前會先以外界叫餐的方式供應，牧野幸輝表示，接下來會更嚴謹、更謹慎的方式去尋找新的業者。

至於如何避免再次發生？牧野幸輝指出，細節要與業者討論，不過主要三個方面，「一是食品料理製作過程，確保食品安全，二是運送的環境，最後送到球場‘內我們員工餐廳的乾淨環境，都會有檢討確認的機制。」

牧野幸輝指出，事件發生後，桃園市府衛生局有去稽核業者，球隊方面也收到工會、聯盟的關心，協助輔導改善，「公司也會虛心檢討，配合這些檢查，有需要組織也會進行變更。」至於組織變更內容因是內部規劃，暫時不會對外公布。

樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影
樂天桃猿領隊牧野幸輝出面回應近期球隊的食安風波。記者陳正興／攝影

樂天桃猿

延伸閱讀

中職／許賀捷明天隨隊 沈鈺傑透露猿隊選秀簽約進度

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

TPBL／離開富邦勇士加盟國王 4冠助教魏維：開啟新篇章 

相關新聞

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

中職／Fubon Angels練習生12日新莊初應援 1位FA帶3mini前進右外野

富邦育樂旗下富邦悍將與富邦勇士專屬啦啦隊 Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。