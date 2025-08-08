中職／許賀捷明天隨隊 沈鈺傑透露猿隊選秀簽約進度

樂天桃猿隊今年季中選入8名新人，其中第二指名許賀捷率先完成簽約，副領隊沈鈺傑透露，許賀捷明天將隨隊，由教練團就近觀察，若沒問題就先前往二軍出賽。

許賀捷是猿隊首位完成簽約的選手，沈鈺傑表示，「他滿有加入的企圖心。」還沒開始談約前，許賀捷就透過經紀公司詢問能否隨隊訓練，「因為他是大學畢業，有比較多空檔時間，乾脆邀請他來球隊。」

雖然今年外界認為是選秀小年，不過沈鈺傑強調，許賀捷的合約是依照球隊一貫標準，不會因此壓低應有水準，至於首輪指名鍾亦恩，也在積極洽談中，「鍾亦恩的簽約金一定會超過500萬。」

沈鈺傑解釋，鍾亦恩與陳世展、劉曜維、王奕翔等4人都在U18國家隊培訓中，球團持續與選手保持聯繫，也會關心他們的比賽狀況，「今年選進的選手對球隊都很重要，特別是投手，目標就是全部都會簽下。」

今年的選秀新人中，沈鈺傑評估許賀捷較具有即戰力，只不過目前球隊成員沒有太大狀況，而許賀捷春季聯賽、大專盃之後就沒再出賽，仍要看之後狀況，不過許賀捷曾自主赴加拿大夏季聯盟，「很認同選手這麼做，能不斷提升自己，就是好事。」