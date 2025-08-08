快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／許賀捷明天隨隊 沈鈺傑透露猿隊選秀簽約進度

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊今年季中選入8名新人，其中第二指名許賀捷率先完成簽約，副領隊沈鈺傑透露，許賀捷明天將隨隊，由教練團就近觀察，若沒問題就先前往二軍出賽。

許賀捷是猿隊首位完成簽約的選手，沈鈺傑表示，「他滿有加入的企圖心。」還沒開始談約前，許賀捷就透過經紀公司詢問能否隨隊訓練，「因為他是大學畢業，有比較多空檔時間，乾脆邀請他來球隊。」

雖然今年外界認為是選秀小年，不過沈鈺傑強調，許賀捷的合約是依照球隊一貫標準，不會因此壓低應有水準，至於首輪指名鍾亦恩，也在積極洽談中，「鍾亦恩的簽約金一定會超過500萬。」

沈鈺傑解釋，鍾亦恩與陳世展、劉曜維、王奕翔等4人都在U18國家隊培訓中，球團持續與選手保持聯繫，也會關心他們的比賽狀況，「今年選進的選手對球隊都很重要，特別是投手，目標就是全部都會簽下。」

今年的選秀新人中，沈鈺傑評估許賀捷較具有即戰力，只不過目前球隊成員沒有太大狀況，而許賀捷春季聯賽、大專盃之後就沒再出賽，仍要看之後狀況，不過許賀捷曾自主赴加拿大夏季聯盟，「很認同選手這麼做，能不斷提升自己，就是好事。」

選秀 沈鈺傑 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

中職／棒球選手也能有不同身分 林益全籲：別用標籤看我們

相關新聞

中職／為食安問題致歉 桃猿領隊：球隊重視選手身體

樂天桃猿隊這個月爆發食安風波，球隊緊急更換供應廠商作為因應，領隊牧野幸輝今天也特別召集球員談話，表達對於提供這樣的食品表...

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

中職／Fubon Angels練習生12日新莊初應援 1位FA帶3mini前進右外野

富邦育樂旗下富邦悍將與富邦勇士專屬啦啦隊 Fubon Angels，2025年練習生「Fubon Angels mini...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。