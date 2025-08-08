中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。

李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳」，當時經紀公司富邦育樂回應，「除了應援之外，我們也會安排其他多元活動與發展機會，請粉絲拭目以待。」

如今有粉絲整理李珠珢下周行程，連3天有一日店長活動，12日現身野獸國統一時代快閃店，與粉絲近距離互動，消費滿2000元立即獲得合照抽獎券1張，當場抽30名合照，活動名額限量100名。

13日則是現身台北101觀景台擔任一日店長，14日會在南港LaLaport擔任Logitech一日店長。15至17日在富邦悍將隊大巨蛋賽事跳啦啦隊。