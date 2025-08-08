快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。聯合報系資料照
李珠珢。聯合報系資料照

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。

李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳」，當時經紀公司富邦育樂回應，「除了應援之外，我們也會安排其他多元活動與發展機會，請粉絲拭目以待。」

如今有粉絲整理李珠珢下周行程，連3天有一日店長活動，12日現身野獸國統一時代快閃店，與粉絲近距離互動，消費滿2000元立即獲得合照抽獎券1張，當場抽30名合照，活動名額限量100名。

13日則是現身台北101觀景台擔任一日店長，14日會在南港LaLaport擔任Logitech一日店長。15至17日在富邦悍將隊大巨蛋賽事跳啦啦隊。

李珠珢 啦啦隊

相關新聞

中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作...

中職／棒球選手也能有不同身分 林益全籲：別用標籤看我們

中職統一獅隊39歲老將林益全日前拍影片教學，被網友酸「多練球實在點」，他今天發文強調，「棒球選手也是人，也可以有不同身分。」 林益全職業生涯17年，在一軍累積2013支安打，包含399支二壘打和

中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8...

從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽

中職／好忙！李珠珢下周連3天一日店長行程 周末3場大巨蛋應援

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢日前曾被質疑8月只跳3場比賽，有粉絲整理她近日的行程，下周要連上6天班。 李珠珢來台灣發展後人氣高居不下，且活動和代言滿檔。日前有球迷質疑8月只跳3場是「怕熱不跳

日職傳奇左投能見篤史將來台 9月7日太平洋聯盟FESTA 2025 in TAIWAN登場

前阪神虎、歐力士猛牛投手的能見篤史先生，將在2025年9月5日至7日，參訪台灣三天。當中最令人注目的活動就是DAZN串流平台主辦的太平洋聯盟FESTA 2025 in TAIWAN。本活動預計在9月7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。