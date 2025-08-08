中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作業者，確保選手飲食安全。

今年4月有球員爆料，球團降低餐廚成本改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食，份量不符運動員需求，品質也下滑，本月6日又有周刊報導指出，供餐廠商並未更換，餐點品質改善一、兩周後又下滑，8月2日的午餐「鱸魚豆腐」更出現死蒼蠅、活蛆。

猿隊針對此事在昨天提出改善方式，包括配合桃園市政府進行環境稽查，更換合作的餐飲業者，未來也將與營養師一同審視供餐內容。

樂天桃猿隊聲明如下：