中職／食安風波後⋯桃猿更換餐飲廠商：最嚴謹處理

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
爆出食安風波後，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作業者，確保選手飲食安全。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐飲出包，近期的事件更在食物中發現蒼蠅、活蛆等食安問題，猿隊已在昨天發布聲明指出，決定更換合作業者，確保選手飲食安全。

今年4月有球員爆料，球團降低餐廚成本改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食，份量不符運動員需求，品質也下滑，本月6日又有周刊報導指出，供餐廠商並未更換，餐點品質改善一、兩周後又下滑，8月2日的午餐「鱸魚豆腐」更出現死蒼蠅、活蛆。

猿隊針對此事在昨天提出改善方式，包括配合桃園市政府進行環境稽查，更換合作的餐飲業者，未來也將與營養師一同審視供餐內容。

樂天桃猿隊聲明如下：

針對本次食安問題，本球團除了昨日第一時間配合桃園市政府衛生局對環境的稽查，也已決定即刻更換目前合作之業者，未來將依據嚴謹的選定流程，重新評估並慎選合作對象，以確保選手飲食的衛生與安全。

同時，將與營養師重新審視、調整相關供餐內容，以全面照顧選手之營養需求。

對於相關事件，本球團深表歉意，針對聯盟、桃園市政府以及工會提出的聲明與訴求，以及球迷朋友督促的聲音，我方皆會虛心接受並進行後續制度調整，持續與各方保持良好溝通，並以最嚴謹的態度處理後續相關事宜。

