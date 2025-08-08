中職／不再當「空氣」 桃猿簽下從9輪變2輪的許賀捷

樂天桃猿隊今日宣布與今年中職選秀第二指名、新秀許賀捷完成簽約，加盟條件包含簽約金410萬元、激勵獎金100萬元，月薪為8萬元。

許賀捷表示，感謝球團的肯定，日前有先隨一軍練習熟悉環境，學長們都很熱情的提點照顧，正式簽約後期許自己能盡快登上一軍，能為球隊效力。

球隊對於許賀捷的未來表現抱持高度期待，認為他將成為本隊戰力的重要補強。教練團表示，看好他能迅速適應職業賽場節奏，並為球隊注入年輕活力。

副領隊沈鈺傑表示：「我們非常開心許賀捷選擇加入我們的大家庭。他是一名非常有潛力的選手，具備未來成為主力的條件。我們相信，他在專業教練團隊的培訓下，會有亮眼的發展。」

內野手許賀捷去年選秀在第九輪上榜，但成為猿隊唯一沒簽下的選手，沈鈺傑當時受訪時透露，教練團對他都滿有興趣，覺得未來發展充滿想像空間，如今輾轉重來在順位大提升，猿隊也成功簽下這位好手。