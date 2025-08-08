聽新聞
0:00 / 0:00
中職／棒球選手也能有不同身分 林益全籲：別用標籤看我們
中職統一獅隊39歲老將林益全日前拍影片教學，被網友酸「多練球實在點」，他今天發文強調，「棒球選手也是人，也可以有不同身分。」
林益全職業生涯17年，在一軍累積2013支安打，包含399支二壘打和210轟，1142分打點，打擊率高達0.332。不過近年身手退化，本季在二軍出賽41場，累積95打席，僅1轟11打點，打擊率0.247，尚未獲得一軍出賽機會。
日前林益全在臉書分享如何挑選球棒，有網友開酸「多練球實在點吧，整天拍這些片，難怪轉隊了還是在二軍。」對此林益全高EQ回覆該網友，獲得部分球迷稱讚。
林益全今天則是在Threads發文表示，「面對這幾天網友們的評論，我想說很多人對我們棒球選手的印象就是『你們不就會打棒球而已嗎？」其實我們每個人私底下，也有很多不同的樣子，有人愛煮飯、有人玩音樂、有人對攝影超有研究。」
林益全認為棒球選手也是人，也可以有不同身分，「我是職棒選手，也是iRESTORE生髮帽代言人，可以拍流行的短影音、也可以是喬治心目中的好爸爸，我們在球場上拚盡全力，但下了場也是普通人，會煩惱、會學習、會想成長，也會去思考，除了棒球，我還能是誰？別用一個標籤看我們，也別用一個框框看別人，每個人都有不只一個樣子，一起努力當一個更完整、更立體的人。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言