從棒球到血球 前球星潘忠韋抗血癌6年：像一場不能輸的比賽

資深藝人沈玉琳證實罹患俗稱「血癌」的白血病，引起關心。前職棒球星潘忠韋2019年底，被確診為急性淋巴性白血病（血癌），在今年2025癌症論壇暨工作坊，他分享6年的抗癌人生，形容抗癌就是一場不能輸的比賽，鼓舞人心。

潘忠韋說，去年世界12強中華隊拿到世界冠軍，他是上一屆播完12強後確診得到急性淋巴白血病。確診前他有幾個徵兆，身體有被電的感覺，後來就醫治療才知是芽細胞增生的時候不斷放電 ，之後他去做精密的檢查，抽血的第一時間還不確定是什麼情況，但很清楚知道自己身體出了很大狀況，似乎在告訴他「現在需要休息」。

檢查報告出爐，潘忠韋說，感覺不是在演電視劇，而是青天霹靂的真時感，在往後的日子才知道這場病對生活、心情影響如此巨大。 化療後，末梢神經會受損，一般都會慢慢恢復，但他接受兩次重化療，現在損傷的部分會一直跟著他，需要吃止痛藥來控制。

但他自己有應對方式，就是讓心理有一個依靠 ，加上他是球評，蠻喜歡做功課，所以對病況掌握比較好一點。住院治療時正好遇到百年一遇的COVID-19，家人探視都嚴格管制，有好多療程是他一個人在病房自己照顧自己。最辛苦的是他的太太舟車勞頓醫院家裡兩邊顧。

說起他寶貝女兒，潘忠韋說，那時女兒覺得爸爸應該很快就可以出院，印象中女兒在他面前好像沒有哭過，覺得女兒好像一夕之間突然長大了。

知名球評潘忠韋日前在論壇上分享抗癌經過。 聯合報系資料照

談到抗癌，潘忠韋說，人的意志力是沒有極限 ，堅持到底，讓每一個（活下去）的可能想辦法在自己的身上發生。化療或是在抗癌的過程很容易會被病況壓在地上摩擦，但是你身旁有很多照顧你的人， 所以積極面對病況， 然後把身體放心地交給醫護團隊。

潘忠韋從10歲開始打棒球、歷經25年的選手生涯，再轉職球評，棒球早已深植於他的生命。2019年底，被確診為急性淋巴性白血病，歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克，一度陷入病危。

完成化療出院後，潘忠韋在臉書記錄復原過程的點點滴滴，一條暗巷、一顆樹藤、一隻野貓、森林步道、一座教堂、飛機飛過車水馬龍的城市..，每一張照片至少有10000步的足跡。

潘忠韋在Day77的臉書寫下感人一段文字，“今天陽光普照，走兩步就滿身汗，讓我想起一年前的這個時候，也是全身大汗，不過是因為突如其來的敗血症，躺在隔離病房的病床上抖了又抖，在意識模糊之際彷彿感受得到護理師們忙進忙出的腳步聲。

清醒之後的第一個畫面是表情嚴肅的專科護理師禹潔正在調整點滴，還記得那天早上，才剛把簽好名字的書送到護理師手裡，兩個人還笑瞇瞇的說笑，從血球聊到棒球，沒想到下午一起跟敗血症打了一仗”。

從血球到棒球，潘忠韋繼續投入他熱愛棒球領域紮根、培育球員，還出了一本名為「不能輸的比賽」，翻轉人生，也鼓舞癌友一起加入這場不能輸的人生大賽。