甲子園／名校廣陵高中爆霸凌仍正常出賽 對手拒絕握手引熱議

第107屆日本夏季甲子園5日開打，多次代表廣島縣的名校廣陵高中，日前被爆出發生集體霸凌事件，導致受害者轉學。儘管不少球迷要求廣陵高中退賽，但昨天廣陵高中仍正常出賽，對手旭川志峯高中賽後拒絕握手，引起日本網友熱議。

據日媒報導，廣陵高中今年1月曾發生霸凌事件。校方發布的聲明稿指出，當時一位高一學生在學校宿舍出現違反隊規行為，多名高二學生以指導為名，對他做出打胸部、打臉頰、推腹部和抓衣領等暴力行為。

今年3月日本高等學校野球聯盟（日本高野聯）以「嚴重警告」處分廣陵高中。不過受害者家屬在甲子園開打前夕，將孩子受害經過發布至網路，再度引發許多網友討論。家長指出，孩子受嚴重霸凌後逃出宿舍，打公共電話哭訴後一度音訊全無，家長嚇到請警方處理，最後孩子回到家中，描述自己如何被毆打，身心達崩潰邊緣。

網友們質疑校方與日本高野連對此事輕描淡寫，認為應該處更嚴厲的處分，甚至要求廣陵高中退出甲子園，不過校方回應不會因此退賽。

廣陵高中昨天仍正常出賽，以3比1擊敗旭川志峯高中，賽後雙方列隊時，旭川志峯3名球員沒向廣陵球員握手致意，而是直接回自家休息區。網路出現兩派聲音，有人認為拒絕握手「欠缺運動家精神」；但也有人支持不握手，「站在旭川球員這邊」、「應該是對這次事件強烈不滿」、「雖然不夠運動家精神，但對手更欠缺」。